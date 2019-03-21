Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продуктыИзвестия 08:15

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества. Так, в 95% отечественных соков и морсов не оказалось добавок и консервантов.
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Глава Роскачества назвал самые полезные продукты в России

В России выпускают немало товаров высокого качества. Например, в 95 процентах отечественных соков и морсов, которые исследовало Роскачество, совсем не было добавок, консервантов. Об этом рассказал "РГ" глава Роскачества Максим Протасов.
Российская газета06:27

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Это не есть хорошо

Российская газета11:40

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Глава «Роскачества» назвал самые полезные продукты в России

RT на русском07:19

Роскачество назвало натуральные российские продукты

РБК10:23

Стали известны самые качественные продукты в России

РЕН ТВ07:59

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Известия08:15

Глава Роскачества перечислил самые полезные продукты в России

Московский Комсомолец08:37
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Армия и оружие

Россия подняла Су-27 из-за бомбардировщика США

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Генетический анализ указал настоящую «колыбель человечества»

Ученые при помощи генетического анализа нашли истинную «колыбель человечества».
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Экономика

Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 11:42
Общество

Умер доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский

Доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский скончался.
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Шоу-бизнес

12-летнюю дочку привезли на похороны Началовой

В Москве проходит церемония прощания с Юлией Началовой. После полудня в траурный зал Троекуровского кладбища привезли ее дочь Веру.
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Вандалы повредили четыре мечети в британском Бирмингеме

В ночь на 21 марта неизвестные злоумышленники разбили окна в четырех мечетях британского города Бирмингема.
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Происшествия

Число погибших при крушении парома в Ираке возросло до 60

Количество погибших при крушении парома на севере Ирака увеличилось до 60 человек.
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ВТБ требует взыскать с бывших владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей

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Политика

Глава Европарламента: Brexit может быть отложен максимум до 18 апреля

Выход Великобритании из Евросоюза, который должен был состояться 29 марта, могут отложить максимум до 18 апреля.
Обновлено в 12:21
Политика

Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил в четверг, что его сторонники готовятся к проведению операции «Свобода», которая завершится захватом власти в стране.
Обновлено в 12:05
Происшествия

В Крыму школьница умерла от отравления лекарством

В Красноперекопске от отравления неизвестными лекарственными препаратами умерла 15-летняя школьница.
Обновлено в 07:03
Энергетика

Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес

На похоронах Юлии Началовой присутствовал «Тайванчик»

В Москве на Троекуровском кладбище в четверг, 21 марта, прошла церемония прощания с певицей Юлией Началовой, умершей на 39-м году жизни от сепсиса.
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Алина Загитова: «Каталась в удовольствие, а не терпела»

Не скажу, что короткая программа у меня всегда получается очень хорошо, в этом сезоне бывали недокруты. Но тут я каталась в удовольствие.
Обновлено в 02:12
Гаджеты

Электронный кошелек MyEtherWallet появится в блокчейн-смартфоне Finney

Криптовалютный кошелек MyEtherWallet будет интегрирован в блокчейн-смартфон Finney от Sirin Labs, сообщил «РБК-Крипто» представитель израильского стартапа.
Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес

От смертельной опасности Ротару спасают химиотерапией, сообщили СМИ

Обновлено в 08:02
Авто

Haval выпустил в России топовую версию Haval H9

Топовая комплектация Premium полноразмерного рамного внедорожника Haval H9 предлагается россиянам по цене от 2,78 млн рублей.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Марат Башаров официально развелся с женой

В четверг, 21 марта, стало известно о разводе актера Марата Башарова с супругой Елизаветой.
Обновлено в 09:23
Финансы

Россия начала размещение евробондов в долларах и евро

Ориентировочная доходность, на которую рассчитывает Минфин, составит 5,5% для евробондов в долларах и 2,625% — в евро.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие

Производитель сорвал поставку трех Ил-476 для Минобороны

Обновлено в 12:19
Экономика

Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников

«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
Обновлено в 10:38
Общество

Актер Алексей Панин признался в ненависти к России

Актер Алексей Панин опубликовал пост на своей странице в соцсети, в котором написал, что ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

Глава Третьяковки оценила появление полуголого мужчины в музее

Обновлено в 12:30
Политика

В Венгрии заявили о потере $7 млрд из-за санкций против России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что экономика страны потеряла около $7 млрд из-за европейских санкций против России.
Обновлено в 04:54
Политика

Рогозин пообещал наказать клевещущих на ракетно-космическую отрасль

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал наказать тех, кто несправедливо критикует ракетно-космическую отрасль в СМИ.
Обновлено в 11:18
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака

Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Политика

ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы

Основной причиной стало наличие у Грудинина иностранных счетов в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г. Мандат Алферова теперь передадут депутату законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс

Сын артиста показал фанатам на фото в Instagram обнаженный накачанный торс, украшенный татуировками.
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Спорт

Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Осло

Обновлено в 12:52
Армия и оружие

США вложат за три года в модернизацию танка M-1 Abrams 6 млрд долларов

В проекте госбюджета страны на 2020 финансовый год предусматривается более 2,2 млрд долларов на закупку и модернизацию этих танков США в течение трех лет вложат почти 6 млрд долларов в модернизацию танка M-1 Abrams.
Обновлено вчера в 23:55
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