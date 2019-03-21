Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продуктыИзвестия 08:15

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества. Так, в 95% отечественных соков и морсов не оказалось добавок и консервантов.
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Глава Роскачества назвал самые полезные продукты в России

В России выпускают немало товаров высокого качества. Например, в 95 процентах отечественных соков и морсов, которые исследовало Роскачество, совсем не было добавок, консервантов. Об этом рассказал "РГ" глава Роскачества Максим Протасов.
Российская газета06:27

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Глава Роскачества назвал самые полезные продукты в России

Российская газета06:27

Названы самые качественные продукты в России

РИА Новости07:29

Глава «Роскачества» назвал самые полезные продукты в России

RT на русском07:19

Роскачество назвало натуральные российские продукты

РБК10:23

Стали известны самые качественные продукты в России

РЕН ТВ07:59

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Известия08:15

Глава Роскачества перечислил самые полезные продукты в России

Московский Комсомолец08:37
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Космос

Инженеры НАСА пока не выяснили, что произошло с буром зонда InSight

Инженеры НАСА и Германского авиационно-космического центра (DLR) пока не смогли понять, что послужило причиной остановки бура посадочного модуля InSight, но при этом они намерены возобновить его работу в конце марта.
Обновлено в 11:18
Общество

Собянин предложил купить для МЭШ сторонний готовый контент

Обновлено в 08:29
Происшествия

В структуре «Роскосмоса» нашли фиктивную компанию

Лефортовская межрайонная прокуратура обнаружила в структуре "Роскосмоса" фиктивную компанию, передает РБК со ссылкой на источники в МВД.
Обновлено в 09:17
Музыка

Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»

Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Авто

Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей

Эксперты исследовательского центра Thatcham Research из Великобритании протестировали работу штатной сигнализации 11 автомобилей с бесключевым доступом на предмет защищенности от удаленного угона и взлома.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Кино

В Волгограде скончался актер Петр Зайченко

Российский актер Петр Зайченко скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Против замглавы подмосковного Чехова возбудили уголовное дело

В отношении первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 05:46
Экономика

Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников

Министерство культуры России после проверки, которую провела Счетная палата, уволила несколько десятков сотрудников.
Обновлено в 10:38
Энергетика

Суд в Англии приостановил исполнение решения арбитража по «Газпрому»

Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории страны решения Стокгольмского арбитража по спору "Газпрома" с "Нафтогазом Украины" о транзите газа, сообщила в четверг российская компания.
Обновлено в 11:09
Общество

Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено в 07:24
Происшествия

Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем

Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек

Около 60 человек погибли после переворота парома в реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.
Обновлено в 10:13
Авто

Автомобили Volvo не допустят пьяных водителей к управлению

Шведский автопроизводитель Volvo Cars с 2020 года оснастит все модели машин камерами, способными выявлять усталость водителя или состояние опьянения.
Обновлено в 00:09
Шоу-бизнес

Эмма Робертс ушла от Эвана Питерса к бывшему Кирстен Данст

Многолетние отношения Эммы Робертс и звезды «Американской истории ужасов» Эвана Питерса подошли к концу.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В России временно приостановили выдачу водительских прав

Из-за технического сбоя на серверах МВД России граждане не могут получить водительские права и некоторые миграционные услуги.
Обновлено в 09:04
Общество

Названы сайты Рунета с самыми агрессивными пользователями

Эксперты выделили такие периоды агрессивного поведения: 14-19 лет, когда играют гормоны, и 25-35 лет, когда появляется осознание важности собственного мнения.
Обновлено в 09:37
Политика

Украина ввела персональные санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко ввел дополнительные персональные санкции против России. Об этом в среду, 20 марта, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:42
Политика

Меркель против Трампа: Германия делает новый шаг от США к России

США выступают активно против российского газопровода, аргументируя свою позицию тем, что Россия благодаря ему получит рычаг политического давления на Европу.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В воронежской школе на перемене умер подросток

По предварительной информации следователей, 15-летнему школьнику стало плохо на перемене после второго урока.
Обновлено в 09:08
Общество

Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного

Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Кино

Названо место похорон актера Анатолия Адоскина

Обновлено в 01:12
Космос

Зафиксирован резкий рост солнечной активности

Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Саратовцы побили водителя, не пропустившего скорую с ребенком

Обновлено в 06:21
Спорт

Чен выиграл короткую программу на чемпионате мира, Коляда – десятый

Чемпион мира Нэтан Чен занимает первое место после короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме.
Обновлено в 08:07
Политика

Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер

Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.
Обновлено в 10:49
Общество

«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны

Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие

В индийском Кашмире вновь начались столкновения с военными

В индийском конфликте начались массовые столкновения между местными жителями и вооруженными силами, сообщает 20 марта Al Jazeera.
Обновлено вчера в 01:05
Происшествия

В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом

В результате злоумышленник повредил манжет его куртки. Затем у него заклинил пистолет, после чего мужчина попытался скрыться.
Обновлено в 09:17
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