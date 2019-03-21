Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продуктыИзвестия 08:15

В России выпускают немало товаров высокого качества. Например, в 95 процентах отечественных соков и морсов, которые исследовало Роскачество, совсем не было добавок, консервантов. Об этом рассказал "РГ" глава Роскачества Максим Протасов.

с чего всё началось

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества. Так, в 95% отечественных соков и морсов не оказалось добавок и консервантов.

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