Глава Росгеологии отправлен в отставкуКоммерсантъ 16:17

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку. Об этом ТАСС сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко.

с чего всё началось

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