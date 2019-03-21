Происшествия

Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставкуВести.Ru вчера в 16:53

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития. Панов руководил госхолдингом с 2013 года. Временно исполнять обязанности гендиректора будет первый замглавы холдинга Сергей Сучков.
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Главу Росгеологии Романа Панова отправили в отставку

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку. Об этом ТАСС сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко.
ТАССвчера в 15:59

Подробнее о событии

Стало известно имя врио главы «Росгеологии» после увольнения Панова

РБКвчера в 17:13

Глава «Росгеологии» отправлен в отставку

RT на русскомвчера в 16:58

Глава «Росгеологии» отправлен в отставку

РИА Новостивчера в 17:44

Гендиректора Росгеологии Романа Панова отправили в отставку

Интерфаксвчера в 16:40

Уволен директор Росгеологии Роман Панов

Эхо Москвы01:46

Главу Росгеологии Романа Панова отправили в отставку

ТАССвчера в 15:59

Глава «Росгеологии» ушел в отставку

Коммерсантъвчера в 16:49
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Общество

В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 20:15
Здоровье

На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов

На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
Обновлено вчера в 11:53
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

Житель хабаровского села застрелил тигра, напавшего на корову

Житель поселка Золотой в Хабаровском крае застрелил тигра, который забрался к нему в сарай и задрал корову, сообщил в четверг центр "Амурский тигр".
Обновлено вчера в 08:30
Шоу-бизнес

Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону

Обновлено вчера в 16:26
Шоу-бизнес

Марат Башаров официально развелся с женой после скандала

Последние несколько месяцев поклонники 44-летнего Марата Башарова горячо обсуждают, разводится ли он со своей женой Лизой или нет.
Обновлено вчера в 10:53
Общество

Врио губернатора вместо Челябинска отправился в Коркино

Обновлено в 00:10
Футбол

Кирьяков: «Специалисты предсказывали у Дзюбы спад. Он наступил»

Бывший игрок сборной России и немецкого «Карлсруэ» Сергей Кирьяков прокомментировал поражение сборной России от Бельгии (1:3) в матче первого тура отборочного турнира Евро-2020 в группе I.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Москве грабитель напал на отделение банка, не работающее с наличными

Неизвестный в маске ворвался в московский банк, угрожая пистолетом, потребовал деньги, но, узнав, что отделение не работает с наличными, скрылся ни с чем, рассказали в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 00:59
Кино

Скончался заслуженный артист России Пётр Зайченко

Обновлено вчера в 12:29
Экономика

Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий

Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.
Обновлено вчера в 07:35
Транспорт

Более четверти россиян считают цены на такси завышенными

Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян.
Обновлено в 01:27
Общество

Многодетная мать довела врио главы Забайкалья до слез

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов не смог сдержать слез, отвечая на вопрос многодетной матери во время "Прямого разговора" с жителями региона.
Обновлено в 00:16
Футбол

Гол Пентека принес Польше победу над Австрией в отборе Евро-2020

Сборная Австрии на своем поле проиграла Польше (0:1) в матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 18:15
Экономика

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено вчера в 16:49
Политика

Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом

Обновлено в 00:48
Армия и оружие

Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт

Первый летный опытный образец-демонстратор многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant совершил первый полет.
Обновлено в 02:18
Происшествия

В полицейскую будку возле консульства России в Афинах бросили гранату

В полицейскую будку возле здания консульского отдела российского посольства в Афинах в ночь на пятницу неизвестные бросили взрывное устройство.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX

Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.
Обновлено в 00:35
Общество

В США на пляже нашли странную рыбу

Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 19:33
Хоккей

Кучеров помог «Тампе» обыграть «Каролину»

Обновлено вчера в 21:59
Политика

МВД Венесуэлы обвинило задержанного помощника Гуайдо в терроризме

Один из помощников венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо Роберто Марреро обвиняется в организации террористических групп, заявил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль.
Обновлено вчера в 21:39
Политика

ВРИО губернатора Оренбургской области назначен Денис Паслер

Стало известно, что на должность и.о. губернатора Оренбуржья Владимир Путин назначил экс-главу правительства Свердловской области Дениса Паслера.
Обновлено вчера в 04:48
Политика

Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

В Ульяновской области в ДТП погибли три человека

Обновлено в 02:03
Экономика

Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров РФ с наибольшими доходами

Обновлено вчера в 03:43
Важное за сутки

В Роскачестве рассказали, как правильно хранить зимнюю одежду

Роскачество представило рекомендации по правильной подготовке и хранению зимней одежды в весенне-летний период.
Обновлено в 01:00
Авто

Skoda нашла способ облегчить жизнь автовладельцев

Чешский автопроизводитель представил очередное ноу-хау, которое облегчит ежедневную эксплуатацию автомобилей.
Обновлено в 00:55
Культура

Джон Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства

Нельзя отрицать, что в России лучшие художники, артисты, писатели, стране есть, чем гордиться, заявил в интервью РИА Новости голливудский актер Джон Траволта.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес

Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки

Отечественная певица Юлия Началова может посмертно быть удостоена звания заслуженной артистки России.
Обновлено вчера в 06:44
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Росгеология
Российский государственный холдинг, объединяющий государственные геологоразведочные предприятия РФ, со штаб-квартирой в Москве. Был создан в 2011 году и включён в список стратегических предприятий.
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