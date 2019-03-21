Политика

Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставкуВести.Ru вчера в 16:53

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития. Панов руководил госхолдингом с 2013 года. Временно исполнять обязанности гендиректора будет первый замглавы холдинга Сергей Сучков.
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Главу Росгеологии Романа Панова отправили в отставку

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку. Об этом ТАСС сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко.
ТАССвчера в 15:59

Подробнее о событии

Гендиректора Росгеологии Романа Панова отправили в отставку

Интерфаксвчера в 16:40

Глава «Росгеологии» отправлен в отставку

RT на русскомвчера в 16:58

Главу «Росгеологии» Романа Панова отправили в отставку

РИА Новостивчера в 17:44

Уволен директор Росгеологии Роман Панов

Эхо Москвы01:46

Стало известно имя врио главы «Росгеологии» после увольнения Панова

РБКвчера в 17:13

Главу Росгеологии Романа Панова отправили в отставку

ТАССвчера в 15:59

Глава «Росгеологии» ушел в отставку

Коммерсантъвчера в 16:49
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Общество

В Самарской области предложили отчислять из детсадов за прогулы

Министерство образования и науки Самарской области предложило рассмотреть возможность отчисления детей, которые долго не посещают дошкольные образовательные учреждения без уважительных причин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Самарской губернской думы.
Обновлено в 03:06
Общество

Глава Роскачества назвал самые качественные российские продукты

Ранее эксперты Роскачества нашли в Краснодарском крае самое вкусное сливочное масло.
Обновлено вчера в 10:34
Политика

МВД Венесуэлы обвинило задержанного помощника Гуайдо в терроризме

Один из помощников венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо Роберто Марреро обвиняется в организации террористических групп, заявил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль.
Обновлено вчера в 21:39
Общество

Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России

Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Политика

В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах

21 марта Трамп призвал признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Сирия и Иран осудили слова президента.
Обновлено в 05:30
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Новозеландскому террористу пообещали пожизненный срок

Террорист, напавший на две мечети в новозеландском Крайстчерче, будет приговорен к пожизненному заключению, заявил вице-премьер страны Уинстон Питерс в Стамбуле В минувшую пятницу в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Число погибших при крушении парома в Ираке возросло до 85

В результате крушения парома на реке Тигр рядом с иракским городом Мосул, по последним данным, погибли 85 человек.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия

Налетчик, грабивший цветочные магазины, получил 8,5 лет строгача

Обновлено в 03:48
Политика

В Астане прошли задержания несогласных с переименованием столицы

Обновлено в 03:55
Происшествия

Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО

Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 05:06
Гаджеты

Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Американская корпорация Microsoft объявила о скором окончании поддержки операционной системы Windows 7. Информация об этом появилась 20 марта на ее сайте.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

Следователи просят заочно арестовать экс-главу «Газпром промгаза»

Следователи подали ходатайство о заочном аресте экс-руководителя компании «Газпром промгаз» Александра Карасевича, сообщила 22 марта «Интерфаксу» пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Мария Боровикова.
Обновлено в 05:43
Общество

МВД сократило список опасных пород собак до 13 пунктов

Обновлено вчера в 23:11
Спорт

Российского ходока лишили медали ЧМ-2013 за допинг

Обновлено в 05:19
Происшествия

Неизвестный напал с ножом на полицейского в Нижнекамске

Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника полиции в Нижнекамске в Татарстане, полицейский получил тяжелое ранение.
Обновлено в 04:24
Экономика

Минфин предложил упростить выдачу марок на алкоголь

Минфин предложил передать обязанность по выдаче марок для импортного алкоголя Росалкогольрегулированию (РАР), что должно упростить процедуру выдачи марок.
Обновлено в 02:58
Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
Обновлено вчера в 17:00
Общество

Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено вчера в 07:24
Шоу-бизнес

Мистический знак обнаружен на церемонии прощания с Юлией Началовой

Обновлено в 05:44
Армия и оружие

Новые корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими

Украинское супероружие, о котором не раз заявлял президент страны Петр Порошенко, оказалось ржавым.
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

Обновлено вчера в 22:09
Футбол

AS: Мбаппе стал главной целью «Реала» на летнее трансферное окно

По информации источника, мадридский клуб сделал француза главной целью на летнее трансферное окно.
Обновлено в 05:34
Происшествия

МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах

Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.
Обновлено в 04:08
Здоровье

В России предложили уточнить порядок постановки диагноза «наркомания»

В законодательстве предложили уточнить понятие больных наркоманией, а также исключить медицинское освидетельствование из числа процедур для постановки диагноза.
Обновлено 20 марта в 06:48
Армия и оружие

Завод сына Рогозина сорвал гособоронзаказ на модернизацию Ил-76

О срыве гособоронзаказа сообщил вице-премьер Юрий Борисов, который курирует оборонно-промышленный комплекс, пишет РБК.
Обновлено вчера в 14:16
Спорт

Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Обновлено в 03:17
Авто

В РФ введут платную экспертизу для ретромашин

В случае, если сумма штрафных баллов не превысит 100, владельцу ретромашины вручат паспорт классического транспортного средства (КТС) сроком действия на пять лет, а также впоследствии он сможет получить в ГИБДД специальные номера с буквой «К». Экспертиза будет платной, ее стоимость еще не определена.
Обновлено в 03:08
Авто

В Петербурге предложили наказывать за «скручивание» пробега

Петербургские депутаты предложили дополнить Угловный кодекс статьей о мошенничестве при продаже автомобиля.
Обновлено в 03:19
Экономика

Штрафы за пьяное вождение не повлияют на цену ОСАГО, заявили в Минфине

Минфин исключил неоднократные штрафы за вождение в состоянии опьянения из перечня факторов, которые могут влиять на стоимость полиса ОСАГО, сообщил ТАСС замглавы Минфина Алексей Моисеев.
Обновлено в 03:12
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Российский государственный холдинг, объединяющий государственные геологоразведочные предприятия РФ, со штаб-квартирой в Москве. Был создан в 2011 году и включён в список стратегических предприятий.
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