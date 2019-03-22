Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставкуВести.Ru 16:53

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку. Об этом ТАСС сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко.

с чего всё началось

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития. Панов руководил госхолдингом с 2013 года. Временно исполнять обязанности гендиректора будет первый замглавы холдинга Сергей Сучков.

Политика Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».

Общество МВД России сократило перечень опасных пород собак Министерство внутренних дел России приняло решение о сокращении до 13 пунктов перечня пород собак, выгул которых запретят без намордников и поводков.

Армия и оружие В Приморье стартовали масштабные учения десантников По сценарию двусторонних командно-штабных учений, штурмовые бригады подняты по тревоге и переброшены в незнакомый район.

Единоборства Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова Как сообщает креативный продюсер «Матч ТВ» Бостанов, бой пройдёт 7 сентября текущего года.

Общество «Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.

Экономика Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.

Происшествия Три человека пострадали в ДТП на юго-западе Москвы Три человека получили травмы в результате столкновения двух иномарок на юго-западе Москвы.

Политика Депутат Госдумы заявил о праве чиновников иметь дорогие автомобили Депутат от партии «Единая Россия» Александр Максимов выступил против запрета для чиновников на покупку дорогих автомобилей.

Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому» Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Футбол Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020 Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Гаджеты Смартфоны Nokia передавали данные в Китай Поводов для начала расследования стал репортаж норвежского телеканала NRK, в котором объявили, что смартфоны Nokia 7 Plus пересылали пакеты данных с местоположением телефона, номером SIM-карты и серийного номера прибора на китайский сервер.

Транспорт Около 150 единиц техники расчищают Южно-Сахалинск от снега В настоящее время на дорогах городского округа работает около 150 единиц техники: погрузчики, тракторы, комбинированные машины.

Экономика ВТБ требует взыскать с бывших владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей Ходатайство подано 30 января 2019 года. Банк просит привлечь ответчиков к субсидиарной ответственности и взыскать с них 249,2 млрд рублей.

Наука Предсказано катастрофическое подводное извержение Французские геологи определили возможную причину загадочных сейсмических волн, возникших в ноябре 2018 года у острова Майотта (Коморские острова) и распространившихся по всему миру.

Происшествия Житель хабаровского села застрелил амурского тигра Как сообщили агентству РИА Новости в центре «Амурский тигр», житель посёлка Золотой услышал рёв коровы в сарае, а затем обнаружил тигра.

Общество Британские бомжи признались, что зарабатывают по $800 в день Британские бездомные признались, что в день зарабатывают до 600 фунтов стерлингов (примерно 785 долларов или 50 тысяч рублей).

Авто УАЗ Патриот 2018 с АКПП: изменения в модели, цена УАЗ Патриот 2018: последние новости модели UAZ выпустит сериал для критиков обновленного «Патриота» Ульяновский автомобильный завод выпустит серию роликов об обновленном «Патриоте» для критиков внедорожника.

Спорт ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.

Общество Начался «Прямой разговор» с главой Забайкалья Александром Осиповым 21 марта в забайкальской столице начался «Прямой разговор» с врио губернатора края Александром Осиповым.

Шоу-бизнес Началась церемония прощания с Юлией Началовой В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.

Спорт Коляда неудачно откатал короткую программу на чемпионате мира Российский фигурист Михаил Коляда неудачно откатал короткую программу на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Экономика Победители международных школьных олимпиад получат до 1 млн рублей Указом устанавливается, что победителям международных олимпиад премии за золотую медаль выплачиваются в размере 1 миллиона рублей, за серебряную медаль – в размере 500 тысяч рублей, за бронзовую медаль – в размере 400 тысяч рублей.

Происшествия Китайская полиция разыскивала преступников по детским фотографиям Полиция китайской провинции Юньнань использовала детские фото разыскиваемых преступников за неимением более актуальных снимков, сообщает South China Morning Post.