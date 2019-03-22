Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставкуВести.Ru 16:53
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития. Панов руководил госхолдингом с 2013 года. Временно исполнять обязанности гендиректора будет первый замглавы холдинга Сергей Сучков.
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Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку. Об этом ТАСС сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко.ТАСС15:59
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Политика
Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму
Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
Обновлено в 08:32
Общество
МВД России сократило перечень опасных пород собак
Министерство внутренних дел России приняло решение о сокращении до 13 пунктов перечня пород собак, выгул которых запретят без намордников и поводков.
Обновлено в 15:37
Армия и оружие
В Приморье стартовали масштабные учения десантников
По сценарию двусторонних командно-штабных учений, штурмовые бригады подняты по тревоге и переброшены в незнакомый район.
Обновлено в 04:55
Единоборства
Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова
Как сообщает креативный продюсер «Матч ТВ» Бостанов, бой пройдёт 7 сентября текущего года.
Обновлено в 19:30
Общество
«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны
Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено в 07:26
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено в 16:49
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на юго-западе Москвы
Три человека получили травмы в результате столкновения двух иномарок на юго-западе Москвы.
Обновлено в 16:51
Политика
Депутат Госдумы заявил о праве чиновников иметь дорогие автомобили
Депутат от партии «Единая Россия» Александр Максимов выступил против запрета для чиновников на покупку дорогих автомобилей.
Обновлено в 12:03
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»
Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Футбол
Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020
Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 17:44
Гаджеты
Смартфоны Nokia передавали данные в Китай
Поводов для начала расследования стал репортаж норвежского телеканала NRK, в котором объявили, что смартфоны Nokia 7 Plus пересылали пакеты данных с местоположением телефона, номером SIM-карты и серийного номера прибора на китайский сервер.
Обновлено в 15:24
Транспорт
Около 150 единиц техники расчищают Южно-Сахалинск от снега
В настоящее время на дорогах городского округа работает около 150 единиц техники: погрузчики, тракторы, комбинированные машины.
Обновлено в 20:02
Кино
Данила Козловский снимет фильм о Чернобыле и сыграет в нем
Обновлено в 13:31
Экономика
ВТБ требует взыскать с бывших владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей
Ходатайство подано 30 января 2019 года. Банк просит привлечь ответчиков к субсидиарной ответственности и взыскать с них 249,2 млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Футбол
Дания ушла от поражения в товарищеском матче с Косово
Сборные Косово и Дании сыграли вничью в товарищеском матче.
Обновлено в 15:57
Наука
Предсказано катастрофическое подводное извержение
Французские геологи определили возможную причину загадочных сейсмических волн, возникших в ноябре 2018 года у острова Майотта (Коморские острова) и распространившихся по всему миру.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Житель хабаровского села застрелил амурского тигра
Как сообщили агентству РИА Новости в центре «Амурский тигр», житель посёлка Золотой услышал рёв коровы в сарае, а затем обнаружил тигра.
Обновлено в 08:46
Общество
Британские бомжи признались, что зарабатывают по $800 в день
Британские бездомные признались, что в день зарабатывают до 600 фунтов стерлингов (примерно 785 долларов или 50 тысяч рублей).
Обновлено в 16:17
Авто
УАЗ Патриот 2018 с АКПП: изменения в модели, цена
УАЗ Патриот 2018: последние новости модели UAZ выпустит сериал для критиков обновленного «Патриота» Ульяновский автомобильный завод выпустит серию роликов об обновленном «Патриоте» для критиков внедорожника.
Обновлено в 10:58
Спорт
ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок
В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Общество
Начался «Прямой разговор» с главой Забайкалья Александром Осиповым
21 марта в забайкальской столице начался «Прямой разговор» с врио губернатора края Александром Осиповым.
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Спорт
Коляда неудачно откатал короткую программу на чемпионате мира
Российский фигурист Михаил Коляда неудачно откатал короткую программу на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 07:46
Экономика
Победители международных школьных олимпиад получат до 1 млн рублей
Указом устанавливается, что победителям международных олимпиад премии за золотую медаль выплачиваются в размере 1 миллиона рублей, за серебряную медаль – в размере 500 тысяч рублей, за бронзовую медаль – в размере 400 тысяч рублей.
Обновлено в 08:46
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Обновлено в 05:52
Происшествия
Китайская полиция разыскивала преступников по детским фотографиям
Полиция китайской провинции Юньнань использовала детские фото разыскиваемых преступников за неимением более актуальных снимков, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 15:39
Общество
Россияне останутся без огородов на майские праздники
Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06