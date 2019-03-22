Происшествия

Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставкуВести.Ru 16:53

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития. Панов руководил госхолдингом с 2013 года. Временно исполнять обязанности гендиректора будет первый замглавы холдинга Сергей Сучков.
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Главу Росгеологии Романа Панова отправили в отставку

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку. Об этом ТАСС сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко.
ТАСС15:59

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Отправлен в отставку глава «Росгеологии» Роман Панов

Эхо Москвы19:10

Глава «Росгеологии» отправлен в отставку

RT на русском16:58

Главу Росгеологии Романа Панова отправили в отставку

ТАСС15:59

Гендиректор Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку

Интерфакс16:40

Уволен гендиректор «Росгеологии» Роман Панов

РБК16:10

Глава «Росгеологии» отправлен в отставку

РИА Новости17:44

Глава «Росгеологии» ушел в отставку

Коммерсантъ16:49
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Хоккей

СКА выиграл серию у «Локомотива» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Обновлено в 15:30
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Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму

Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
Обновлено в 08:32
Общество

МВД России сократило перечень опасных пород собак

Министерство внутренних дел России приняло решение о сокращении до 13 пунктов перечня пород собак, выгул которых запретят без намордников и поводков.
Обновлено в 15:37
Армия и оружие

В Приморье стартовали масштабные учения десантников

По сценарию двусторонних командно-штабных учений, штурмовые бригады подняты по тревоге и переброшены в незнакомый район.
Обновлено в 04:55
Единоборства

Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова

Как сообщает креативный продюсер «Матч ТВ» Бостанов, бой пройдёт 7 сентября текущего года.
Обновлено в 19:30
Общество

«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны

Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено в 07:26
Экономика

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено в 16:49
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на юго-западе Москвы

Три человека получили травмы в результате столкновения двух иномарок на юго-западе Москвы.
Обновлено в 16:51
Политика

Депутат Госдумы заявил о праве чиновников иметь дорогие автомобили

Депутат от партии «Единая Россия» Александр Максимов выступил против запрета для чиновников на покупку дорогих автомобилей.
Обновлено в 12:03
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Футбол

Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 17:44
Гаджеты

Смартфоны Nokia передавали данные в Китай

Поводов для начала расследования стал репортаж норвежского телеканала NRK, в котором объявили, что смартфоны Nokia 7 Plus пересылали пакеты данных с местоположением телефона, номером SIM-карты и серийного номера прибора на китайский сервер.
Обновлено в 15:24
Транспорт

Около 150 единиц техники расчищают Южно-Сахалинск от снега

В настоящее время на дорогах городского округа работает около 150 единиц техники: погрузчики, тракторы, комбинированные машины.
Обновлено в 20:02
Кино

Данила Козловский снимет фильм о Чернобыле и сыграет в нем

Обновлено в 13:31
Экономика

ВТБ требует взыскать с бывших владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей

Ходатайство подано 30 января 2019 года. Банк просит привлечь ответчиков к субсидиарной ответственности и взыскать с них 249,2 млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Футбол

Дания ушла от поражения в товарищеском матче с Косово

Сборные Косово и Дании сыграли вничью в товарищеском матче.
Обновлено в 15:57
Наука

Предсказано катастрофическое подводное извержение

Французские геологи определили возможную причину загадочных сейсмических волн, возникших в ноябре 2018 года у острова Майотта (Коморские острова) и распространившихся по всему миру.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес

Хайди Клум поделилась откровенным снимком после слухов о беременности

Обновлено в 06:17
Происшествия

Житель хабаровского села застрелил амурского тигра

Как сообщили агентству РИА Новости в центре «Амурский тигр», житель посёлка Золотой услышал рёв коровы в сарае, а затем обнаружил тигра.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие

Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27

Обновлено в 17:38
Общество

Британские бомжи признались, что зарабатывают по $800 в день

Британские бездомные признались, что в день зарабатывают до 600 фунтов стерлингов (примерно 785 долларов или 50 тысяч рублей).
Обновлено в 16:17
Авто

УАЗ Патриот 2018 с АКПП: изменения в модели, цена

УАЗ Патриот 2018: последние новости модели UAZ выпустит сериал для критиков обновленного «Патриота» Ульяновский автомобильный завод выпустит серию роликов об обновленном «Патриоте» для критиков внедорожника.
Обновлено в 10:58
Спорт

ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок

В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Общество

Начался «Прямой разговор» с главой Забайкалья Александром Осиповым

21 марта в забайкальской столице начался «Прямой разговор» с врио губернатора края Александром Осиповым.
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Спорт

Коляда неудачно откатал короткую программу на чемпионате мира

Российский фигурист Михаил Коляда неудачно откатал короткую программу на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 07:46
Экономика

Победители международных школьных олимпиад получат до 1 млн рублей

Указом устанавливается, что победителям международных олимпиад премии за золотую медаль выплачиваются в размере 1 миллиона рублей, за серебряную медаль – в размере 500 тысяч рублей, за бронзовую медаль – в размере 400 тысяч рублей.
Обновлено в 08:46
Происшествия

На химическом заводе в Китае произошел взрыв

Обновлено в 05:52
Происшествия

Китайская полиция разыскивала преступников по детским фотографиям

Полиция китайской провинции Юньнань использовала детские фото разыскиваемых преступников за неимением более актуальных снимков, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 15:39
Общество

Россияне останутся без огородов на майские праздники

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06
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Российский государственный холдинг, объединяющий государственные геологоразведочные предприятия РФ, со штаб-квартирой в Москве. Был создан в 2011 году и включён в список стратегических предприятий.
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