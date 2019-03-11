Экономика
Глава Росфинмониторинга заявил о наличии теневого оборота денег в РФREGNUM 08:41
Общий объем теневых денег составил порядка 245 млрд рублей. «В то же время хотелось бы отметить, что теневой оборот наличных всё равно присутствует, и сегодня из банковского сектора начинает смещаться в другие сектора, в частности в торговый сектор», — отметил Чиханчин.
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