Глава Росфинмониторинга заявил о наличии теневого оборота денег в РФREGNUM 08:41

Общий объем теневых денег составил порядка 245 млрд рублей. «В то же время хотелось бы отметить, что теневой оборот наличных всё равно присутствует, и сегодня из банковского сектора начинает смещаться в другие сектора, в частности в торговый сектор», — отметил Чиханчин.

Глава Росфинмониторинга заявил о наличии теневого оборота денег в РФ

Происшествия Спецназ ФСБ снова пошел на штурм отдела МВД В Воронежской области в понедельник, 11 марта, бойцы спецназа Федеральной службы безопасности (ФСБ) России взяли штурмом отдел МВД по городу Новая Усмань.

Политика Президент Алжира отказался от планов баллотироваться на пятый срок Несколько недель назад в стране начались масштабные акции протеста после того, как находящийся в швейцарской больнице 82-летний президент заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пятый срок.

Космос НАСА планирует высадить людей на Луну к 2028 году «Реализация государственно-частного партнерства по развитию пилотируемой системы посадки на Луну наряду с другими космическими исследованиями вновь вернет превосходство США на пути к Луне, вокруг нее и на ее поверхности, что приведет к посадке людей на Луну к 2028 году», — говорится материалах на сайте НАСА.

Футбол «Краснодар» упустил победу над «Оренбургом» В матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" разошелся миром с "Оренбургом". Встреча завершилась со счетом 2:2.

Политика Трамп предложил выделить $500 млн на борьбу с «влиянием» России Президент США Дональд Трамп просит конгресс выделить $500 млн на противодействие «российскому злонамеренному влиянию» в Европе и Центральной Азии.

Здоровье Стали известны регионы-лидеры по смертности от ВИЧ Отмечается, что лидером по смертности от ВИЧ стала Кемеровская область - в этом регионе от инфекции в 2018 году умерли 1750 человек.

Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии брошенной в квартире в Москве девочки Пятилетняя девочка, которую ранее нашли в квартире в Москве с признаками истощения, находилась в помещении несколько дней в антисанитарных условиях без света и воды.

Происшествия В Эквадоре разбился самолет с кокаином Небольшой самолет, перевозивший партию кокаина, разбился в Эквадоре в провинции Манаби, сообщает в понедельник портал Comercio со ссылкой на полицию страны.

Политика Украинского посла вызвали в МИД Австрии МИД Австрии вызвал украинского посла Александра Щербу из-за решения Киева не впускать в страну австрийского журналиста ORF Кристиана Вершютца, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

Культура Псковский митрополит Тихон Шевкунов пишет пьесу про Крым Митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов во время «XXI Корнилиевских православных образовательных чтений» в паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря рассказал, что почти дописал пьесу про историю Крыма, которую летом должны поставить в Херсонесе, сообщает корреспондент «МК в Пскове».

Происшествия В Зеленограде мужчина с прутом атаковал прохожих В управлении МВД по Москве проинформировали о том, что в Зеленограде мужчина напал на прохожих с прутом, передает РИА "Новости".

Политика Крымские музеи попросили суд Амстердама вернуть скифское золото Крымские музеи выступили с официальным заявлением перед началом слушаний в апелляционном суде Амстердама, по итогам которых может быть принято решение о судьбе уникальной коллекции скифского золота.

Политика Вашингтон ввел санкции против российско-венесуэльского банка Вашингтон внес в санкционный список банк "Еврофинанс Моснарбанк" за связь с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, сообщил американский Минфин.

Политика Латвия построила забор на границе с Россией Латвия построила 93-километровый забор на границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Шоу-бизнес Василий Лановой госпитализирован из-за скачков давления В конце февраля Лановой не смог принять участие в спектакле "Посвящение Еве" в Вахтанговском театре из-за плохого самочувствия.

Кино Бойкот кинотеатров стал причиной низких сборов мультфильма «Гурвинек» За три выходных дня (с 8 по 10 марта 2019 года) доходы мультфильма в прокате составили 14 млн рублей.

Политика Журналиста Скачко госпитализировали в Киеве Обвиняемый киевскими властями в сепаратизме журналист Владимир Скачко был госпитализирован в Киеве связи с ухудшением состояния его здоровья.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк родила дочь Актриса Анастасия Заворотнюк в третий раз стала мамой. Ребенок появился на свет в октябре 2018 года.