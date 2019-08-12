Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под АрхангельскомМосква 24 09:35
Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:06, Вашингтон
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Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.
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Армия и оружие
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