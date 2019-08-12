Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под АрхангельскомRT на русском 08:02

Ранее в Сарове были похоронены пять сотрудников ядерного центра. Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
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«Росатом» заявил об испытании нового специзделия перед ЧП с сотрудниками

РБК08:16

Восемь сотрудников Росатома удостоены Орденом Мужества, из них пять – посмертно

Эхо Москвы12:02

Росатом доведет работу до конца после ЧП под Северодвинском

ТАСС08:43

«Работа над новыми образцами вооружений будет доведена до конца». Глава «Росатома» Алексей Лихачёв прокомментировал гибель коллег в Белом море

Фонтанка.Ру10:21

Погибшие под Северодвинском ядерщики проводили испытания нового специзделия

Коммерсантъ08:13

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском

RT на русском08:02

Глава «Росатома» пообещал продолжить работу над новыми вооружениями

Интерфакс08:01
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:32, Вашингтон
Общество

Кадастровая палата уточнила применение ЭЦП в сделках с недвижимостью

При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес

Поступок сына Фриске возмутил Шепелева

Популярного телеведущего возмутили действия сына Жанны Фриске. Жанна Фриске подарила сына Дмитрию Шепелеву в апреле 2013 года.
Обновлено в 05:45
Политика

Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым

В посольстве США на Украине прокомментировали визит президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 12:38
Происшествия

В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Минэкономразвития сообщило об избежавшей технической рецессии России

«Учитывая текущую экономическую политику — жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика — и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019-м, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — отмечали экономисты.
Обновлено в 12:32
Политика

Зеленский поручил уволить глав управлений СБУ в трех областях

Украинский президент Владимир Зеленский призвал уволить глав управлений СБУ в Ровенской, Волынской и Житомирской областях и председателей девяти районных отделов полиции этих областей.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России

"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд за границу из-за долгов

Актрисе Анастасии Заворотнюк грозит новое судебное разбирательство из-за долгов, которое может обернуться для нее закрытием выезда за границу.
Обновлено в 11:11
Футбол

Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»

Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 11:11
Происшествия

В жилом доме в Москве произошел взрыв газа

Обновлено в 11:55
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

МВД начало служебную проверку по факту избиения девушки при задержании

Обновлено в 11:01
Армия и оружие

Шойгу показали танки-роботы Уралвагонзавода на базе Т-72

На Уралвагонзаводе министру обороны России Сергею Шойгу показали новую разработку — высокозащищенные робототехнические комплексы тяжелого класса на базе танка Т-72Б3.
Обновлено в 11:24
Экономика

Россиянина оштрафовали на 128 миллионов за кредит в зарубежном банке

В Москве налоговая инспекция оштрафовала на 127,5 млн рублей бизнесмена Алексея Ермакова из-за кредита, взятого в зарубежном банке.
Обновлено в 02:37
Политика

Белый дом ужесточит правила получения виз в США

Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала новое правило, которое ужесточит правила выдачи виз.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

Обновлено в 06:07
Общество

Из-за плохой погоды продажи дождевиков выросли на 700%

В Москве и Санкт-Петербурге в связи с похолоданием выросли на 700% продажи дождевиков.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Суд арестовал Костенка по делу об участии в беспорядках в Москве

Басманный районный суд Москвы арестовал члена партии "Яблоко" Валерия Костенка по обвинению в участии в массовых беспорядках после несогласованной акции протеста в столице 27 июля.
Обновлено в 11:00
Политика

В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра

Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Общество

Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено в 12:24
Экономика

Въездной турпоток в Россию вырос на 25%

В Россию за шесть месяцев 2019 года с целью туризма въехали 1 967 221 человек, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:47
Технологии

Mojang отменила «Супер дупер графику» для Minecraft

К сожалению, по словам Mojang, производительность осталась камнем преткновения, поскольку за прошедшее время разработчики так и не смогли улучшить её до приемлемого уровня.
Обновлено в 12:48
Здоровье

Специалисты назвали симптомы заражения паразитами

12.08.2019 Врачи предупреждают, что паразиты способны мгновенно проникать в организм, а источниками инфицирования могут стать животные и немытые овощи и фрукты.
Обновлено в 10:38
Происшествия

В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу

По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет.
Обновлено в 00:41
Культура

Фестиваль «Цари и музы: опера при русском дворе» стартует в Москве

Музыкальный фестиваль «Цари и музы: опера при русском дворе» стартует в Музеях Московского Кремля 11 сентября.
Обновлено в 10:05
Общество

Названа победительница конкурса «Миссис Россия 2019»

ИА "Ореанда-Новости" Корону победительницы национального конкурса красоты получила Екатерина Нишанова из Геленджика.
Обновлено вчера в 01:35
Здоровье

Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве

Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия

Врачи заявили об улучшении состояния избитой девочки из Ингушетии

Обновлено в 10:08
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