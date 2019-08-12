Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под АрхангельскомRT на русском 08:02

Ранее в Сарове были похоронены пять сотрудников ядерного центра. Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
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«Работа над новыми образцами вооружений будет доведена до конца». Глава «Росатома» Алексей Лихачёв прокомментировал гибель коллег в Белом море

Фонтанка.Ру10:21

Росатом доведет работу до конца после ЧП под Северодвинском

ТАСС08:43

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском

RT на русском08:02

«Росатом» заявил об испытании нового специзделия перед ЧП с сотрудниками

РБК08:16

Погибшие под Северодвинском ядерщики проводили испытания нового специзделия

Коммерсантъ08:13

Погибшие в Архангельской области сотрудники Росатома испытывали «новое специзделие»

Эхо Москвы10:30

Глава «Росатома» пообещал продолжить работу над новыми вооружениями

Интерфакс08:01
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:56, Ашберн
Происшествия

В жилом доме в Москве произошел взрыв газа

Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес

Солист группы Artik & Asti Артем Умрихин стал отцом во второй раз

Основатель дуэта Artik&Asti, 33-летний Артем Умрихин, показал поклонникам новорожденную дочь.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Пятеро рабочих пострадали при реконструкции аэропорта в Новосибирске

Засыпанными оказались пятеро рабочих.
Обновлено в 06:10
Политика

Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму

Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено 10 августа в 11:59
Происшествия

Раскрыт процесс подготовки налета спецназовцев ФСБ на банк

Сотрудники ФСБ России, похитившие 136 миллионов рублей в ходе налета на банк, готовились к «операции» несколько дней.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Врачи рассказали об улучшении состояния избитой в Ингушетии девочки

Обновлено в 10:00
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Девушка обратилась в СК после удара в живот при задержании в Москве

Обновлено в 10:01
Происшествия

В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу

По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет.
Обновлено в 00:41
Политика

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Авто

Jaguar Land Rover начнет использовать платформу от BMW

По информации журналистов, Jaguar Land Rover начнет использовать платформу от BMW для своих новых кроссоверов.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Суд продлил домашний арест обвиняемой в гибели младенца в Калининграде

Суд Ленинградского района Калининграда продлил на три месяца домашний арест бывшей исполняющей обязанности главврача калининградского роддома №4 Елене Белой, которую обвиняют в гибели новорождённого.
Обновлено в 10:38
Общество

СК проверит лагерь под Рязанью, из которого уехали иркутские дети

В Рязанской области начата доследственная проверка ситуации с антисанитарией в детском оздоровительном лагере, из которого уехали дети, пострадавшие от наводнения в Иркутской области.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие

ВСУ семь раз нарушили перемирие в Донбассе – ДНР

За истекшие сутки украинские силовики семь раз открывали огонь по прифронтовым территориям ДНР.
Обновлено 10 августа в 04:25
Политика

Путин назвал опыт Развожаева ценным для Севастополя

Опыт работы временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева в нескольких российских регионах поможет ему трудиться для достижения целей по развитию города и страны в целом.
Обновлено в 10:18
Происшествия

В Челябинске журналистку ранили в голову из пневматики

Обновлено в 09:20
Общество

В России изменились правила использования электронной подписи

В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Футбол

«Зенит» хочет уволить главу скаутской службы Евменова

Как сообщил Metaratings.ru источник, близкий к ФК «Зенит», руководство клуба намерено расстаться с главой скаутской службы Антоном Евменовым.
Обновлено в 05:11
Происшествия

В Москве умерла известная DJ Жанна Рассказова

По некоторым данным, девушка могла умереть от передозировки наркотиков. Рассказова родилась в Киеве и была известным диджеем.
Обновлено в 03:49
Авто

Автоконцерн Changan отказался от производства авто в России

Обновлено вчера в 22:19
Армия и оружие

В Турции сообщили о прибытии делегации США на границу с Сирией

В Минобороны Турции сообщили, что делегация Соединённых Штатов в составе шести человек прибыла в турецкую провинцию Шанлыурфа на границе с Сирией.
Обновлено в 09:58
Баскетбол

Швед подтвердил, что пропустит Кубок мира по баскетболу

Баскетболист подмосковных "Химок" Алексей Швед подтвердил, что не поможет сборной России на Кубке мира в Китае из-за травмы.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Порошенко после допроса забросали яйцами

Обновлено в 06:11
Автоспорт

«Ред Булл» заменит Гасли на Албона, Квят останется в «Торо Россо»

Обновлено в 06:55
Политика

Новый владелец «Рустави 2» выставил телекомпанию на продажу

Причиной продажи стала задолженность почти в 70 млн лари (около $24 млн), которая была накоплена прежним руководством канала, сообщил Халваши.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

В Ялте проходит шоу Татьяны Навки «Золушка»

В Ялте проходит ледовый спектакль «Золушка» от продюсерской компании Navka Show.
Обновлено в 07:36
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов

В ближайшие дни температура воздуха в некоторых российских регионах опустится до минус двух градусов, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 04:30
Политика

Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому

Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов учит годовалую дочь играть в футбол

Дмитрий Тарасов учит свою годовалою дочь от Анастасии Костенко Милану играть в футбол.
Обновлено в 05:10
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