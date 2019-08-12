Ранее в Сарове были похоронены пять сотрудников ядерного центра. Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском

Политика Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".

Происшествия Раскрыт процесс подготовки налета спецназовцев ФСБ на банк Сотрудники ФСБ России, похитившие 136 миллионов рублей в ходе налета на банк, готовились к «операции» несколько дней.

Происшествия В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет.

Политика Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».

Авто Jaguar Land Rover начнет использовать платформу от BMW По информации журналистов, Jaguar Land Rover начнет использовать платформу от BMW для своих новых кроссоверов.

Происшествия Суд продлил домашний арест обвиняемой в гибели младенца в Калининграде Суд Ленинградского района Калининграда продлил на три месяца домашний арест бывшей исполняющей обязанности главврача калининградского роддома №4 Елене Белой, которую обвиняют в гибели новорождённого.

Общество СК проверит лагерь под Рязанью, из которого уехали иркутские дети В Рязанской области начата доследственная проверка ситуации с антисанитарией в детском оздоровительном лагере, из которого уехали дети, пострадавшие от наводнения в Иркутской области.

Армия и оружие ВСУ семь раз нарушили перемирие в Донбассе – ДНР За истекшие сутки украинские силовики семь раз открывали огонь по прифронтовым территориям ДНР.

Политика Путин назвал опыт Развожаева ценным для Севастополя Опыт работы временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева в нескольких российских регионах поможет ему трудиться для достижения целей по развитию города и страны в целом.

Общество В России изменились правила использования электронной подписи В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.

Футбол «Зенит» хочет уволить главу скаутской службы Евменова Как сообщил Metaratings.ru источник, близкий к ФК «Зенит», руководство клуба намерено расстаться с главой скаутской службы Антоном Евменовым.

Происшествия В Москве умерла известная DJ Жанна Рассказова По некоторым данным, девушка могла умереть от передозировки наркотиков. Рассказова родилась в Киеве и была известным диджеем.

Армия и оружие В Турции сообщили о прибытии делегации США на границу с Сирией В Минобороны Турции сообщили, что делегация Соединённых Штатов в составе шести человек прибыла в турецкую провинцию Шанлыурфа на границе с Сирией.

Баскетбол Швед подтвердил, что пропустит Кубок мира по баскетболу Баскетболист подмосковных "Химок" Алексей Швед подтвердил, что не поможет сборной России на Кубке мира в Китае из-за травмы.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Политика Новый владелец «Рустави 2» выставил телекомпанию на продажу Причиной продажи стала задолженность почти в 70 млн лари (около $24 млн), которая была накоплена прежним руководством канала, сообщил Халваши.

Шоу-бизнес В Ялте проходит шоу Татьяны Навки «Золушка» В Ялте проходит ледовый спектакль «Золушка» от продюсерской компании Navka Show.

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов В ближайшие дни температура воздуха в некоторых российских регионах опустится до минус двух градусов, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".