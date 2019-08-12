Армия и оружие
Сотрудники «Росатома» погибли при испытаниях «нового специзделия»Северная неделя 09:14
РИА Новости сообщает, что пять сотрудников Российского Федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ) погибли в Архангельской области при испытаниях «нового специзделия».
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