Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал взрыв на полигоне под АрхангельскомРоссийская газета 09:01
Во время инженерно-технического сопровождения изотопных источников питания на морской платформе Центрального морского полигона ВМФ произошло возгорание топлива и последующая детонация устройства. В результате ЧП погибли пятеро сотрудников ядерного центра города Саров, еще трое пострадали.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:28, Вашингтон
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