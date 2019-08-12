Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал взрыв на полигоне под АрхангельскомРоссийская газета 09:01

Во время инженерно-технического сопровождения изотопных источников питания на морской платформе Центрального морского полигона ВМФ произошло возгорание топлива и последующая детонация устройства. В результате ЧП погибли пятеро сотрудников ядерного центра города Саров, еще трое пострадали.
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