Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под АрхангельскомРИА Новости 08:01

В военной части около города Северодвинска Архангельской области 8 августа произошло ЧП с пожаром и последующим взрывом. В Минобороны заявили, что инцидент произошел во время испытаний реактивной жидкостной двигательной установки.
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Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском

Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) погибли в Архангельской области при испытаниях "нового специзделия", заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев на прощании с погибшими.
РИА Новости08:01

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Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском

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Коммерсантъ08:13

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РБК07:53
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:52, Вашингтон
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