Происшествия
Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницыГазета.Ru 13:58
В Московской области правоохранительные органы задержали главу Раменского района Андрея Кулакова. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Кулаков задержан по подозрению в убийстве любовницы.
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