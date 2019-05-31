Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницыГазета.Ru 13:58

В Московской области правоохранительные органы задержали главу Раменского района Андрея Кулакова. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Кулаков задержан по подозрению в убийстве любовницы.

Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы

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