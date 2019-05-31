Происшествия
Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницыГазета.Ru вчера в 13:58
В Московской области правоохранительные органы задержали главу Раменского района Андрея Кулакова. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Кулаков задержан по подозрению в убийстве любовницы.
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с чего всё началось
Бывший глава администрации Раменского района Московской области Андрей Кулаков задержан по подозрению в убийстве, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).Коммерсантъвчера в 15:32
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