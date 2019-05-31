Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницыГазета.Ru вчера в 13:58

с чего всё началось

В Московской области правоохранительные органы задержали главу Раменского района Андрея Кулакова. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Кулаков задержан по подозрению в убийстве любовницы.

Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы

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Шоу-бизнес Алдонин забрал дочь Началовой в свою новую семью Футболист Евгений Алдонин сообщил, что принял решение забрать свою дочь Веру от брака с Юлией Началовой в свою новою семью - со второй женой Ольгой и сыном Артемом.

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