Происшествия
Глава Раменского района уволился после задержания за убийствоВести.Ru вчера в 14:52
Отмечается, что убийство произошло на фоне резко возникшей неприязни, отметила представитель регионального главка Следственного комитета Евгения Кирюшина. С места происшествия глава Раменского района скрылся. Кулаков стал главой Раменского района в ноябре 2016 года.
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с чего всё началось
Бывший глава администрации Раменского района Московской области Андрей Кулаков задержан по подозрению в убийстве, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).Коммерсантъвчера в 15:32
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