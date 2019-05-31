Глава Раменского района уволился после задержания за убийствоВести.Ru вчера в 14:52

с чего всё началось

Отмечается, что убийство произошло на фоне резко возникшей неприязни, отметила представитель регионального главка Следственного комитета Евгения Кирюшина. С места происшествия глава Раменского района скрылся. Кулаков стал главой Раменского района в ноябре 2016 года.

Глава Раменского района уволился после задержания за убийство

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