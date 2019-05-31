Происшествия
Глава Раменского района не признаёт вину в убийстве женщиныRT на русском 15:38
Представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Евгения Кирюшина в беседе с РИА Новости заявила, что глава Раменского района Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве женщины, не признаёт вину. По её словам, последний раз чиновник видел погибшую в апреле текущего года.
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с чего всё началось
Бывший глава администрации Раменского района Московской области Андрей Кулаков задержан по подозрению в убийстве, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).Коммерсантъ15:32
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Общество
Росконтроль проверил суфле «Птичье молоко»
В канун Международного детского дня эксперты Росконтроля провели экспертизу глазированного суфле следующих марок: "Птичье молоко" ("Рот Фронт"), "Птица Дивная" ("Акконд"), "Волжская птичка", "Коммунарка", "Шарлиз", "Птичьи сказки".
Обновлено в 05:39
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после скандала на «Голосе»
Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые дала интервью после неоднозначной ситуации, случившейся на «Голосе».
Обновлено в 06:45
Политика
На Украине изменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Политика
Совбез Украины признал проблемы из-за запрета поставок нефти РФ
Запрет правительства РФ на поставку нефти на Украину и ограничение поставок дизельного топлива могут создать серьезные вызовы для Украины, заявил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Названы причины сбоев в московском метро в мае
Московский метрополитен завершил анализ причин сбоев на серой ветке и Большой кольцевой линии 21 и 23 мая.
Обновлено в 17:21
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
В Сети появились кадры испытаний новейшего бомбардировщика Ту-22М3М
Как можно заметить, передовой вариант дальнего бомбардировщика легко справляется с поставленными задачами, даже в самых трудных погодных условиях.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Спорт
Россия уступила Франции в матче Лиги наций
Сборная России проиграла команде Франции в первом матче группового этапа Лиги наций - 1:3. Самым результативным у россиян стал Виктор Полетаев - 13 очков.
Обновлено в 16:22
Космос
Инженеры НАСА завершили проверку самого дорогого телескопа мира
Проблемы с графиком усугубились в декабре 2016 года, когда инженеры НАСА заявили о возможном появлении больших проблем при тестировании уникального солнечного экрана "Джеймса Уэбба".
Обновлено в 12:05
Происшествия
Двух членов профсоюза Навального избили и задержали в ходе инспекции
Кену, по словам сотрудников штаба Навального в Петербурге, досталось дубинками. Оператора Гонзуревского задержали за отсутствие прописки.
Обновлено в 11:14
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Трамп одобрил предложение Эрдогана по С-400
Президент США Дональд Трамп поприветствовал предложение главы Турции Реджепа Эрдогана о создании совместной группы по разрешению спорных вопросов о поставках российских ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 11:51
Происшествия
В Вологде арестовали приемную мать до смерти избитого мальчика
В Вологде суд арестовал приемную мать семилетнего мальчика, который был жестоко избит в семье. Ребенок умер, не приходя в сознание.
Обновлено в 12:54
Футбол
«Чеховские медведи» выиграли ЧР по гандболу в 18-й раз подряд
Обновлено в 15:40
Здоровье
Вологодский диабетцентр продолжит работу
Как отметил и.о. начальника департамента здравоохранения области Сергей Бутаков, комиссия рассмотрела заявление диабетцентра и приняла решение удовлетворить просьбу о выделении объемов на проведение высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «эндокринология» – инсулиновые помпы для больных сахарным диабетом будут установлены.
Обновлено в 09:53
Общество
«Сверхдоходы — это стыдно». Комарова упрекнула «ЮТэйр» в дорогих авиабилетах
Жители Нижневартовска на прямой линии губернатора Югры пожаловались на дорогие авиабилеты.
Обновлено в 11:38
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $62
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,17% - до $61,95 за баррель по состоянию на 21:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 14:53
Культура
Джоан Роулинг пишет новые книги по вселенной Гарри Поттера
Сайт Pottermore, опубликовал анонс британской писательницы. Автор трудится над четырьмя книгами.
Обновлено в 05:31
Футбол
«Челси» согласился отпустить Сарри в Италию
Руководство лондонского "Челси" разрешило главному тренеру команды Маурицио Сарри покинуть клуб, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:11
Наука
Кишечные бактерии могут способствовать развитию симптомов аутизма
По словам ученых, полученный результат не доказывает, что кишечные бактерии могут вызывать аутизм, но демонстрирует, что они могут способствовать появлению некоторых его признаков.
Обновлено в 03:40
Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено в 04:21
Кино
Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями
В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.
Обновлено в 05:48
Здоровье
Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян
Переход на здоровое питание и регулярные тренировки в рамках нацпроектов может оказаться не по карману многим россиянам, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова в интервью РИА Новости.
Обновлено в 02:43
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Политика
Захарова высмеяла пропажу секретных серверов СНБО на Украине
Недавнее таинственное исчезновение серверов с информацией под грифом «секретно» из ситуационной комнаты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 15:03
Финансы
Российские компании поддержат рубль
По оценке Газпромбанка, в июне-июле российские компании выплатят около 1,83 трлн руб. дивидендов (расчеты на основе данных топ-50 публичных компаний).
Обновлено в 11:51