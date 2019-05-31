Глава Раменского района не признаёт вину в убийстве женщиныRT на русском 15:38

с чего всё началось

Представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Евгения Кирюшина в беседе с РИА Новости заявила, что глава Раменского района Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве женщины, не признаёт вину. По её словам, последний раз чиновник видел погибшую в апреле текущего года.

Глава Раменского района не признаёт вину в убийстве женщины

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