Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницыГазета.Ru вчера в 15:55

Следственный комитет России подтвердил задержание главы Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, являвшейся заместителем председателя общественной палаты.

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Происшествия Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.

Происшествия Ложь о взрывах в Дзержинске подпадает под закон о фейках, заявил Никитин Панические сообщения о "жутких последствиях" взрывов на заводе в Дзержинске подпадают под закон о фейковых новостях, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.

Спорт СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020 Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sun.

Общество Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.

Шоу-бизнес Дочь Алсу отдала выигранный миллион рублей на благотворительность Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов.

Общество Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: звезды нам благоволят Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.

Политика Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17 Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.

Происшествия Женщина и трое детей погибли при пожаре на даче в Хабаровском крае Женщина и трое детей погибли при пожаре в деревянном частном доме в Хабаровском крае, сообщила 2 июня пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Армия и оружие Пенсионеры бесплатно отправятся к месту отдыха Согласно новому документу, отправиться к месту предполагаемого отдыха можно на поезде, самолете, катере и даже автобусе, главное — чтобы лечение проходило в стационаре в соответствии военно-врачебной комиссии.

Футбол В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".

Общество В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».

Происшествия Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывов В дзержинском ГосНИИ «Кристалл», где сегодня, 1-го июня, прогремели два взрыва, проинформировали о том, что за день до ЧП за нарушения промышленной безопасности был отстранен от работы генеральный директор предприятия.

Происшествия При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.

Единоборства Смит досрочно победил Густафссона, Ракич нокаутировал Мануву В соглавном событии вечера проспект полутяжёлого веса Александар Ракич нокаутировал опытного Джимми Мануву уже в первом раунде.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Религия В РПЦ знают, кто стоит за протестами в Екатеринбурге Митрополит Илларион подчеркнул, что за спинами протестующих в Екатеринбурге стоят политические оппозиционные силы, заинтересованные в расшатывании обстановки в стране.

Политика Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.

Происшествия В Британии задержали 74 нелегала, пытавшихся пересечь Ла-Манш Британские пограничники задержали в субботу утром 74 нелегальных мигранта, пытавшихся добраться до берегов Соединенного Королевства на лодках через пролив Ла-Манш, сообщило издание Independent.

Политика В Госдуме назвали условие участия России в июньской сессии ПАСЕ Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий назвал условие, при котором российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Кино Кирилл Серебренников приступит к съемкам нового фильма Режиссер Кирилл Серебренников хочет зимой приступить к съемкам фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» по одноименному роману Алексея Сальникова.

Происшествия В Шереметьево назвали причину проблем с выдачей багажа В московском аэропорту Шереметьево фиксируются задержки с выдачей багажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

Общество В России отменили внутрисетевой роуминг В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.