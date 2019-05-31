Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницыГазета.Ru вчера в 15:55

с чего всё началось

Следственный комитет России подтвердил задержание главы Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, являвшейся заместителем председателя общественной палаты.

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Здоровье Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей Заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны, а также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами.

Кино Египетский сериал обвинили в плагиате шоу «Во все тяжкие» Зрители из Египта обратили внимание на сходство местного сериала "Wald el ghalaba" (" Сын бедняка") и шоу "Во все тяжкие".

Музыка Дочь Алсу впервые дала интервью после скандала на «Голосе» Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые дала интервью после неоднозначной ситуации, случившейся на «Голосе».

Общество В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.

Авто Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.

Политика Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.

Политика В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2» Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».

Общество До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.

Происшествия В Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда Четыре вагона пассажирского поезда сошли с путей в субботу на станции Куэнга Могочинского региона в Забайкальском крае, сообщает сайт Забайкальской железной дороги.

Футбол «Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов Личные встречи в АПЛ (оба раза победу одержал "Ливерпуль") и матч с "Аяксом" (два гола "лилово-белым" от "амстердамцев") тому явное подтверждение.

Кино Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен» Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.

Происшествия Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 Число жертв стрельбы в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) возросло до 12.

Культура План проведения мероприятий в честь 350-летия Петра I утвердили в правительстве РФ Правительство России утвердило план проведения событий в честь 350 дня рождения Петра Великого, который будет отмечаться в 2022 году, сообщает RT.

Происшествия Двух членов профсоюза Навального избили и задержали в ходе инспекции Кену, по словам сотрудников штаба Навального в Петербурге, досталось дубинками. Оператора Гонзуревского задержали за отсутствие прописки.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская впервые рассказала о разводе с Кириллом Дыцевичем Актриса Настасья Самбурская не любит афишировать личную жизнь, а в эфире шоу «Пятница с Региной» скудно, но все-таки рассказала о наболевшем эпизоде.

Общество Группа «Фабрика» ищет новую солистку Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.

Политика На Украине сменили правила написания русских фамилий Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.

Политика Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.

Гаджеты Apple намерена отказаться от iTunes Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg.

Гаджеты Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.

Космос Экипаж SpaceX завершил подготовку в России к полёту на МКС Первый экипаж американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX завершил подготовку к полёту на МКС в российском Центре подготовки космонавтов.

Авто Составлен ТОП-7 моделей авто с интересными идеями Эксперты портала «Speedme.ru» составили рейтинг моделей автомобилей, в которых дизайнеры воплотили свои самые необычные идеи.

Происшествия В Москве неизвестный выстрелил в женщину и скрылся Неизвестный ранил женщину из огнестрельного оружия на юге Москвы и скрылся.

Общество Волочкова на концерте в Анапе выступит бесплатно Балерина Анастасия Волочкова, на выступление которой мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства, бесплатно покажет свою программу на открытии курортного сезона в этом городе, сообщает местная администрация.

Энергетика Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.