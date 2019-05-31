Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницыГазета.Ru вчера в 15:55
Следственный комитет России подтвердил задержание главы Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, являвшейся заместителем председателя общественной палаты.
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с чего всё началось
Бывший глава администрации Раменского района Московской области Андрей Кулаков задержан по подозрению в убийстве, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).Коммерсантъвчера в 15:32
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