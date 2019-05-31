Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницыГазета.Ru вчера в 12:55
Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову. Об этом в разговоре с РИА "Новости" сообщил адвокат экс-чиновника Артем Сарбашев.
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с чего всё началось
Как стало известно РЕН ТВ, по подозрению в совершении убийства любовницы правоохранители задержали главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. По данным следствия, Евгения Исаенкова работала заместителем председателя Общественной палаты Раменского района.РЕН ТВ31 мая в 13:16
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Экс-глава Раменского района на допросе: «Секс с Евгенией у нас был, но кто ее убил, я не знаю»
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