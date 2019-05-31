Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницыГазета.Ru вчера в 12:55

Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову. Об этом в разговоре с РИА "Новости" сообщил адвокат экс-чиновника Артем Сарбашев.
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с чего всё началось

Главу Раменского района Подмосковья задержали по подозрению в убийстве любовницы

Как стало известно РЕН ТВ, по подозрению в совершении убийства любовницы правоохранители задержали главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. По данным следствия, Евгения Исаенкова работала заместителем председателя Общественной палаты Раменского района.
РЕН ТВ31 мая в 13:16

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Экс-глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

РИА Новостивчера в 19:17

Главу Раменского района Подмосковья задержали по подозрению в убийстве

Интерфакс31 мая в 13:42

Проверка на полиграфе подтвердила вину экс-главы Раменского района Подмосковья в убийстве

ТАССвчера в 02:34

В СК назвали подтверждающие вину экс-главы Раменского района данные

РБКвчера в 03:41

Глава Раменского района досрочно прекратил полномочия

РИАМО31 мая в 14:06

Экс-глава Раменского района на допросе: «Секс с Евгенией у нас был, но кто ее убил, я не знаю»

Комсомольская правдавчера в 09:26

Фото замглавы Общественной палаты Раменского района, найденной задушенной в своей машине

РЕН ТВ31 мая в 13:35
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Единоборства

Энди Руис одержал победу над Энтони Джошуа

Обновлено в 01:34
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Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром

Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
Обновлено в 00:46
Футбол

Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Хосе Антонио Рейес

В интернете появилось видео с места ДТП, в котором погиб 35-летний бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия

Выросло число пострадавших при взрыве в Дзержинске

Обновлено вчера в 08:04
Футбол

«Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхема» английский финал Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 19:05
Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено вчера в 07:19
Происшествия

Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено вчера в 03:56
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ фанатка объяснила свой поступок

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на футбольное поле в Мадриде во время финального матча Лиги чемпионов между командами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», рассказала, почему приняла такое смелое решение.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Арестован обвиняемый в убийстве любовницы экс-глава Раменского

Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие

Израиль объяснил ракетный удар по Сирии

Израильские военные нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории.
Обновлено в 00:59
Наука

Британские ученые раскопали туалет возрастом 9 тысяч лет

Британские ученые нашли в Турции туалет, чьей возраст оценивается примерно в 9 тыс. лет.
Обновлено 31 мая в 11:00
Спорт

Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании.
Обновлено вчера в 23:05
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал политизацию катастрофы MH17

Политика мешает установить реальные причины падения Boeing на Украине в 2014 году. Так считает премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
Обновлено 31 мая в 05:39
Религия

В сквере Екатеринбурга сегодня пройдет молебен в поддержку протестующих против строительства храма

Ранее в большинство граждан в опросе ВЦИОМа высказались против возвещения храма в сквере у Драмтеатра.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Арестован украинский капитан затонувшего в Будапеште судна

Центральный окружной суд арестовал капитана судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае, сообщает местное издание Bors Online.
Обновлено вчера в 16:58
Политика

В США назвали реально влияющую на американские выборы страну

Довольно мало стран, которые по-настоящему влияют на американские выборы, и России нет в их числе, зато Мексика в этом списке определенно там есть, пишет Fox News.
Обновлено в 01:23
Единоборства

Густафссон проиграл Смиту досрочно и объявил о завершении карьеры

Шведский боец смешанного стиля Александер Густафссон уступил американцу Энтони Смиту в поединке, проходившем врамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 153 в Стокгольме.
Обновлено в 01:11
Происшествия

Направлявшихся на Шиес футбольных фанатов сняла с поезда полиция

Обновлено вчера в 15:44
Происшествия

В Британии задержали 74 нелегала, пытавшихся пересечь Ла-Манш

Британские пограничники задержали в субботу утром 74 нелегальных мигранта, пытавшихся добраться до берегов Соединенного Королевства на лодках через пролив Ла-Манш, сообщило издание Independent.
Обновлено вчера в 16:59
Общество

Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия

В Ливии взорвались два начиненных взрывчаткой автомобиля

По меньшей мере 18 человек получили ранения при взрыве двух начиненных взрывчаткой автомобиля у штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерна на востоке страны, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на медиков.
Обновлено вчера в 21:30
Политика

Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече

Валентина Бузина, мать убитого украинского журналиста Олеся Бузины, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приёме.
Обновлено вчера в 11:01
Наука

Трансгенный грибок уничтожил 99% популяции малярийных комаров

Группой американских ученых из университета Мэриленд при активном участии специалистов из института IRSS Буркина-Фасо был создан генетически измененный грибок, который способен уничтожить 99 процентов популяции малярийных комаров.
Обновлено 31 мая в 16:31
Авто

Эксклюзивные самодельные автомобили, которые собирали энтузиасты во времена СССР

Обновлено в 00:30
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Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес

Равшана Куркова доказала, что не была красавицей в детстве

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Шоу-бизнес

Вслед за мужем Лера Кудрявцева показала лицо маленькой дочери

Долгое время Лера Кудрявцева не показывала общественности лицо своей 10-месячной дочери Маши.
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