Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницыГазета.Ru 12:55

Как стало известно РЕН ТВ, по подозрению в совершении убийства любовницы правоохранители задержали главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. По данным следствия, Евгения Исаенкова работала заместителем председателя Общественной палаты Раменского района.

с чего всё началось

Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову. Об этом в разговоре с РИА "Новости" сообщил адвокат экс-чиновника Артем Сарбашев.

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

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