Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийствеВедомости 13:53

Как стало известно РЕН ТВ, по подозрению в совершении убийства любовницы правоохранители задержали главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. По данным следствия, Евгения Исаенкова работала заместителем председателя Общественной палаты Раменского района.

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Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка Следственного комитета России.

Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве

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