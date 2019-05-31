Происшествия
Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийствеВедомости 13:53
Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка Следственного комитета России.
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с чего всё началось
Как стало известно РЕН ТВ, по подозрению в совершении убийства любовницы правоохранители задержали главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. По данным следствия, Евгения Исаенкова работала заместителем председателя Общественной палаты Раменского района.РЕН ТВ13:16
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