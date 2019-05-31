Происшествия

Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийствеВедомости 13:53

Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка Следственного комитета России.
Читать в источнике
с чего всё началось

Главу Раменского района Подмосковья задержали по подозрению в убийстве любовницы

Как стало известно РЕН ТВ, по подозрению в совершении убийства любовницы правоохранители задержали главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. По данным следствия, Евгения Исаенкова работала заместителем председателя Общественной палаты Раменского района.
РЕН ТВ13:16

Подробнее о событии

Глава Раменского района досрочно прекратил полномочия

РИАМО14:06

Источник: главу Раменского района Подмосковья заподозрили в убийстве

РИА Новости14:03

Главу Раменского района Подмосковья заподозрили в убийстве

Дождь13:48

Глава Раменского района Подмосковья ушел в отставку

ТАСС14:12

Фото замглавы Общественной палаты Раменского района, найденной задушенной в своей машине

РЕН ТВ13:35

Главу Раменского района Подмосковья задержали по подозрению в убийстве

РБК13:44

Глава Раменского района Подмосковья сложил полномочия

Говорит Москва14:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
Происшествия

В Венгрии задержан капитан-украинец, протаранивший прогулочный катер

Обновлено в 05:46
Здоровье

Сокращающие жизнь продукты назвали ученые

Обновлено в 04:30
Общество

Россиянам существенно сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Гаджеты

Удивительно низкие цены. Стартовали продажи смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro с квадрокамерами

Honor, подшефный бренд Huawei, начал продажи смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro на родном китайском рынке.
Обновлено в 12:53
Финансы

ЦБ повышает резервирование валютных вкладов

С 1 июля регулятор повышает ставку отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) за валютные вклады физлиц с 7 до 8%, говорится на сайте ЦБ.
Обновлено в 12:50
Общество

В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера

Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взымаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено в 03:10
Политика

Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата

Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Кино

Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена

Студия Warner Brothers утвердила Роберта Паттинсона на роль Бэтмена, сообщает Deadline.
Обновлено в 12:06
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Происшествия

На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна

Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Футбол

Антонио Конте стал главным тренером «Интера»

Обновлено в 01:56
Политика

Владимир Зеленский собирается с визитом в Париж

Владимир Зеленский собирается в ближайшее время в Париж. Президент Франции Эмманюэль Макрон лично поручил пригласить украинского лидера.
Обновлено в 14:25
Общество

В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку»

В Югре чиновница Любовь Иванцова, в ответ на жалобы сельских жителей о закрытии единственной переправы через Обь, предложила "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 13:18
Политика

Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36
Общество

«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»

Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 03:33
Общество

Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей

Президент России Владимир Путин присвоил имена выдающихся деятелей 44 российским аэропортам, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Три человека стали жертвами захвата заложников в Цюрихе

Минимум три человека стали жертвами захвата заложников в Цюрихе. Один из убитых — сам террорист. Инцидент произошел рано утром в пятницу.
Обновлено в 07:58
Экономика

Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту

Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.
Обновлено вчера в 06:51
Политика

ВЦИОМ рассказал о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено в 12:36
Кино

Шнуров назвал удаление сцен из фильма про Элтона Джона анекдотом

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров считает анекдотом удаление сцен с однополым сексом и употреблением наркотиков из фильма про Элтона Джона.
Обновлено в 09:54
Общество

Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы

Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика

Лисин ответил на вопрос о госрегулировании бизнеса анекдотом про кур

Глава совета директоров НЛМК, миллиардер Владимир Лисин рассказал анекдот, отвечая на вопрос журналистов о том, как вести бизнес в условиях постоянно меняющегося регулирования, передают «Ведомости».
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Общество

Росреестр перечислил штрафы для дачников

Росреестр перечислил штрафы, которые грозят дачникам за различные нарушения.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Защита Мамаева пожаловалась на приговор омбудсмену

Адвокат футболиста Павла Мамаева попросил уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову помочь защитить права футболиста и других фигурантов.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о сговоре генералов ВСУ против Зеленского

Обновлено в 12:47
Политика

Россия расширила черный список представителей Евросоюза

Москва расширила список представителей стран и институтов ЕС, которым запрещен въезд в Россию, сообщается на сайте МИД.
Обновлено в 09:01
Политика

На Украине изменят русские фамилии

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:28
Здоровье

Жена экс-губернатора Красноярского края заявила о пользе укусов клещей

Обновлено в 04:53
Культура

Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу

Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Главное