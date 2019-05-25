Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублейКоммерсантъ вчера в 11:09

с чего всё началось

Согласно декларации, господин Белозеров не владеет недвижимым или движимым имуществом. В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м. Супруга главы РЖД заработала в 2018 году более 18,2 млн руб.

Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей

Происшествия В Якутии ранили ножом директора школы Ножевое ранение в живот получил 33-летний директор Чаранской школы Усть-Алданского района.

Общество Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".

Происшествия Мужчина и трое детей погибли на пожаре в Красноярском крае Трое детей и мужчина погибли в результате пожара в частном доме в деревне Скворцово Шарыповского района Красноярского края, говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Политика LG «поиздевался» над Huawei и исправился Южноафриканское подразделение компании LG отреагировало на разрыв бизнес-отношений Huawei и Google.

Армия и оружие Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.

Политика Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков "Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.

Хоккей Россия поборется с Чехией за бронзу ЧМ по хоккею Матч за третье место ЧМ-2019 пройдет 26 мая. В этот же день за золотые медали первенства поборются Финляндия и Канада.

Происшествия Родителей школьницы со скандальной вечеринки во Владивостоке оштрафуют Родителям школьницы из Владивостока, которая участвовала в вечеринке накануне «Последнего звонка» в полицейской форме, выпишут штраф.

Политика Французский депутат призвал покончить с «антироссийской истерией» Депутат от партии "Национальное объединение" Жозе Эврар направил обращение министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, в котором призвал нормализовать отношения с Россией, сообщает RT.

Общество Наркобарона Коротышку заподозрили в намерении бежать из тюрьмы Главарь наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка потребовал смягчить условия своего содержания в тюрьме Нью-Йорка.

Автоспорт Гасли потеряет три позиции на старте После окончания сессии стюарды наказали француза потерей трёх позиций за блокировку Романа Грожана.

Общество Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.

Политика Трамп рассказал о прогрессе на торговых переговорах с Японией Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Японией проходят успешно.

Армия и оружие НАТО изменит военную стратегию из-за России «На этой неделе наши военные эксперты приняли решение о новой военной стратегии для альянса», — заявил Столтенберг.

Политика Все активы Порошенко могут арестовать Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".

Политика Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России Оба кандидата выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации, отмечает AP.

Происшествия Следствию удалось обнаружить ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.

Происшествия Рыболовный траулер загорелся в порту в Приморье В тушении огня задействовано 23 человека и семь единиц техники, в том числе от МСЧ России девять человек и три единицы техники.

Хоккей Быков: «Финляндия отыграла выше всяких похвал» Бывший наставник национальной сборной России Вячеслав Быков дал небольшой комментарий относительно матча полуфинала ЧМ-2019 с командой Финляндии, отдав должное соперникам, которые одержали минимальную победу со счётом 1-0.

Хоккей Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов Жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что часть болельщиков национальной команды всегда обязательно хочет "облить команду грязью", когда случаются поражения.

Культура Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха» Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.

Армия и оружие Иран пригрозил отправить американские корабли на дно В Иране пригрозили «отправить на дно» Персидского залива американские корабли, если они совершат «ошибочные действия».