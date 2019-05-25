Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублейКоммерсантъ вчера в 11:09

с чего всё началось

Согласно декларации, господин Белозеров не владеет недвижимым или движимым имуществом. В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м. Супруга главы РЖД заработала в 2018 году более 18,2 млн руб.

Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей

Политика В НАТО потребовали от России немедленно освободить украинских моряков В субботу, 25 мая, Международный трибунал по морскому праву призвал РФ освободить корабли ВМС Украины и задержанных моряков, Москва заранее заявила, что у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения этого инцидента.

Происшествия В Китае ребенок погиб при обрушении сцены театра Один ребенок погиб, и еще 14 человек пострадали при обрушении сцены театра во время вечернего выступления в городе Чжанчжоу восточной китайской провинции Фуцзянь, говорится в заявлении администрации особой экономической зоны города, где случилось происшествие.

Авто Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.

Общество Наркобарона Коротышку заподозрили в намерении бежать из тюрьмы Главарь наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка потребовал смягчить условия своего содержания в тюрьме Нью-Йорка.

Музыка Участница шоу «Голос» защитила дочь Алсу Участница шоу «Голос» Татьяна Шаманина встала на защиту дочери Алсу в детской версии телепередачи.

Хоккей Вопросы к форвардам российской хоккейной сборной возникли у Михайлова Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира по хоккею Борис Михайлов заявил о том, что не понимает где были нападающие сборной России на прошедшем матче с Финляндией в полуфинале ЧМ-2019.

Кино Вручены награды Каннского кинофестиваля «Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».

Гаджеты Смартфоны Huawei лишатся поддержки карт памяти microSD Смартфоны Huawei могут остаться не только без операционной системы Android и процессоров Qualcomm (а также без собственных Kirin), но и без карт памяти формата microSD — на это указывает исчезновение компании Huawei из перечня членов консорциума SD Card Association.

Происшествия «Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.

Происшествия Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал избиение корреспондента RT полицейским во Франции.

Наука Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса Ученые из Университета Джорджии раскрыли новую стратегию, которая позволит предотвратить праздничный набор веса.

Общество Ученые назвали две ключевые причины супружеских измен Британские ученые рассказали о двух ключевых причинах супружеских измен.

Происшествия В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением В ночь с пятницы на субботу в селе Борогонцы Усть-Алданского района на директора чаранской школы произошло нападение, мужчина был госпитализирован в центральную районную больницу с ножевым ранением - информация об этом распространилась в мессенджере WhatsApp.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов купил автомобиль в кредит Дмитрий Тарасов стал владельцем нового «Гелендвагена», машину футболист купил в кредит. Сделка состоялась в одном из подмосковных салонов.

Наука Учёные МГУ разработали систему ранней диагностики рака мочевого пузыря Международная коллаборация учёных с участием сотрудников МГУ имени М.В. Ломоносова создала простой и высокочувствительный тест, выявляющий развитие уротелиального рака мочевого пузыря и верхних мочевых путей на ранней стадии.

Политика NYT: Агент ЦРУ работает в ближайшем окружении Путина В ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина находится агент и источник американской спецслужбы ЦРУ, сообщила газета New York Times.

Политика Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России Оба кандидата выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации, отмечает AP.

Футбол «Тоттенхэм» планирует потратить 90 млн евро на двух игроков «Борнмута» Как сообщает источник, «шпоры» готовы потратить 80 млн фунтов (около 90 млн евро) на эти два трансфера.

Происшествия Автомобиль влетел в стену Театра Российской армии в Москве Автомобиль влетел в стену Театра Российской армии в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.