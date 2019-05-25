Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублейКоммерсантъ вчера в 11:09

с чего всё началось

Согласно декларации, господин Белозеров не владеет недвижимым или движимым имуществом. В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м. Супруга главы РЖД заработала в 2018 году более 18,2 млн руб.

Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей

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Политика Адвокат украинских моряков прокомментировал решение трибунала ООН Ранее News.ru писал, что Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

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