Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублейКоммерсантъ вчера в 11:09
Согласно декларации, господин Белозеров не владеет недвижимым или движимым имуществом. В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м. Супруга главы РЖД заработала в 2018 году более 18,2 млн руб.
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с чего всё началось
Доход генерального директора ОАО РЖД Олега Белозерова за 2018 год вырос на 40 млн руб. и составил 220,16 млн руб., следует из данных опубликованных на сайте компании.Коммерсантъвчера в 11:09
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Ни своей квартиры, ни машины: Глава РЖД Белозеров отчитался о доходах за 2018 год
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