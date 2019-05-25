Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублейКоммерсантъ вчера в 11:09

с чего всё началось

Согласно декларации, господин Белозеров не владеет недвижимым или движимым имуществом. В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м. Супруга главы РЖД заработала в 2018 году более 18,2 млн руб.

Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей

Политика Партия канцлера Курца лидирует на выборах в Европарламент в Австрии По предварительным данным, в Австрии на выборах лидирует Консервативная Австрийская народная партия канцлера Себастьяна Курца — она набирает 34,5 процента голосов.

Хоккей Россия победила Чехию в матче за бронзу на ЧМ по хоккею В матче за третье место подопечные Ильи Воробьёва обыграли национальную команду Чехии в серии буллитов.

Футбол Завершился чемпионат России по футболу Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.

Происшествия В Киеве треснул стеклянный пол нового пешеходного моста Кличко уточнил, что треснули две стеклянные панели пола, через которые можно наблюдать трассу внизу.

Происшествия За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.

Политика Министра образования Аджарии уволили за российский флаг на шествии Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе заявил, что министр образования, культуры и спорта Инга Шамилишвили освобождена от своей должности из-за появления российского флага на шествии в честь Дня независимости Грузии, передает портал Apsny.ge.

Хоккей Плющев: "Если устроить жертвоприношение и убрать Воробьёва, мы на следующем ЧМ лучше выступим?" Известный российский специалист Владимир Плющев после поражения национальной сборной России на стадии полуфинала чемпионата мира 2019-го года (ЧМ-2019) дал небольшой комментарий относительно того, стоит ли оставаться Воробьёву в должности тренера.

Гаджеты Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.

Армия и оружие Опубликовано видео полета истребителя F-16, замаскированного под Су-57 Американские военные опубликовали видеозапись полета самолета F-16C, замаскированного под истребитель пятого поколения Су-57 ВКС РФ.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Общество В Приморье объявлено штормовое предупреждение Главное управление МЧС по Приморскому краю объявило в регионе штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми ливнями и сильным ветром на западе края вечером в понедельник, 27 мая.

Экономика В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям Вступил в силу приказ Минтруда, уточняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, сообщает РГ.

Происшествия В УФСИН опровергли данные об избиении заключенного в ярославском СИЗО Осужденный мужчина, умерший в больнице в Ярославле, не был избит, его госпитализировали из СИЗО после попытки суицида, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте УФСИН по Ярославской области.

Политика Зеленский вспомнил о переезде в Киев и запахе шаурмы Президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня города высказался по поводу того, что, по его мнению, «делает Киев Киевом».

Общество Смерч в Ростове-на-Дону попал на видео Накануне вечером в Ростове-на-Дону очевидцы сняли на видео смерч. На кадрах видно, что город накрыла непогода и улицы затоплены.

Футбол «Зенит» сегодня проведет чемпионский парад «Зенит» сегодня проведет чемпионский парад. После матча с «Енисеем» команда устроит праздничное шествие в центре Петербурга.

Происшествия В Петербурге аварийно сел пассажирский самолет Самолет Airbus A330, летевший из Пекина в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту "Пулково" после сигнала об отказе двигателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").

Происшествия В Новосибирской области трое детей погибли при пожаре Трое маленьких детей погибли вечером в воскресенье при пожаре в частном доме в Новосибирской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Общество Настройся на лето правильно: как выбрать и «заботиться» о кондиционере Хороший кондиционер дешевым быть не может, уверен инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.

Армия и оружие В Иране отметили боязнь США отправлять корабли в Персидский залив ВМС США опасаются направлять свой авианосец «Авраам Линкольн» в Персидский залив, заявил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана капитан-лейтенант Али Фадави.