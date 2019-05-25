Экономика

Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублейКоммерсантъ вчера в 11:09

Согласно декларации, господин Белозеров не владеет недвижимым или движимым имуществом. В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м. Супруга главы РЖД заработала в 2018 году более 18,2 млн руб.
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Доход генерального директора ОАО РЖД Олега Белозерова за 2018 год вырос на 40 млн руб. и составил 220,16 млн руб., следует из данных опубликованных на сайте
 компании.
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РИА Новостивчера в 10:06
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:12, Ашберн
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Олег Валентинович Белозёров
Российский политик
Российский государственный деятель и управленец. Генеральный директор - председатель правления ОАО «Российские железные дороги».
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