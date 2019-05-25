Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублейКоммерсантъ вчера в 11:09

с чего всё началось

Согласно декларации, господин Белозеров не владеет недвижимым или движимым имуществом. В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м. Супруга главы РЖД заработала в 2018 году более 18,2 млн руб.

Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей

Происшествия В Красноярском крае трое детей и взрослый погибли при пожаре в доме Трое малолетних детей и один мужчина погибли при пожаре в деревне Скворцово Шарыповского района Красноярского края, сообщает региональный главк МЧС.

Происшествия В Ленобласти на полицейского напали с ножом и дробовиком Один из участников конфликта нанёс полицейскому ножевое ранение, после этого злоумышленники скрылись.

Происшествия СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.

Политика Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков "Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.

Шоу-бизнес Алена Шишкова подтвердила беременность Анастасии Решетовой Слухи о беременности модели появлялись регулярно, но на этот раз близкие друзья пары официально подтвердили, что у руководителя Black Star скоро будет еще один малыш.

Общество На Невском проспекте повесили плакат с антирекламой Александра Беглова На остановке на Невском проспекте 25 мая повесили плакат с антирекламой врио губернатора Александра Беглова.

Происшествия В ярославском СИЗО из-за побоев погиб заключенный Правозащитники утверждают, что врачам запретили рассказывать о гибели заключенного в результате избиения: якобы в больницу для этого неоднократно приезжали высокопоставленные сотрудники ФСИН.

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение магнитудой 8,0 Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.

Спорт Теннисный судья из России признана виновной в сокрытии коррупции Антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit (TIU) признала российскую теннисную судью Светлану Теряеву виновной в том, что она не сообщила о попытке подкупа перед одним из матчей.

Происшествия В Москве закрыли вестибюль метро «Орехово» из-за бесхозного предмета Северный вестибюль станции метро "Орехово" Московского метрополитена закрыли на вход и выход после обнаружения подозрительного предмета, ожидается прибытие кинологов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Технологии Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.

Культура Картину Чжао Уцзи продали за $22,8 млн Картина кисти известного китайского художника-абстракциониста Чжао Уцзи (1920-2013) ушла с молотка в Гонконге за $22,8 млн.

Происшествия СК начал проверку после возвращения самолета в аэропорт Сургута Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета начало проверку в связи с возвращением и экстренной посадкой самолета Boeing, вылетевшего из Сургута.

Политика Майкл Гоув стал восьмым претендентом на пост премьера Великобритании Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что 7 июня она уходит с поста лидера Консервативной партии.

Политика Французский депутат призвал отменить антироссийские санкции Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал прекратить «антироссийскую истерию».

Культура Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха» Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.

Политика Неофициально: Жданок и Ушаков прошли в Европарламент от Латвии По данным издания, места в ЕП от Латвии получают Нил Ушаков и Андрис Америкс ("Согласие"), Валдис Домбровскис, Сандра Калниете ("Новое единство"), Татьяна Жданок ("Русский союз Латвии"), Иварс Иябс ("Для развития/ За!") и Робертс Зиле (Национальное объединение).

Наука Физики впервые определили волновую форму электрона Физики из Базельского университета впервые определили волновую форму электрона.

Общество Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.

Армия и оружие Украинского боевика ликвидировали в Донбассе Боевика Александра Пузикова, воевавшего в составе 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", ликвидировали 24 мая в ходе выполнения "служебного задания" в районе Горловки.

Шоу-бизнес У Сергея Лазарева родилась дочь Сергей Лазарев стал отцом во второй раз, у 36-летнего певца родилась дочь, сообщают СМИ.