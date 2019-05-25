Экономика

Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублейКоммерсантъ вчера в 11:09

Согласно декларации, господин Белозеров не владеет недвижимым или движимым имуществом. В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м. Супруга главы РЖД заработала в 2018 году более 18,2 млн руб.
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Доход генерального директора ОАО РЖД Олега Белозерова за 2018 год вырос на 40 млн руб. и составил 220,16 млн руб., следует из данных опубликованных на сайте
 компании.
Коммерсантъвчера в 11:09

Подробнее о событии

Глава РЖД зарабатывает по 18 млн рублей в месяц

URA.Ruвчера в 11:40

Ни своей квартиры, ни машины: Глава РЖД Белозеров отчитался о доходах за 2018 год

Интересантвчера в 11:20

Доход главы РЖД Олега Белозерова в 2018 году составил более 220 млн рублей

ТАССвчера в 10:17

Годовой доход гендиректора РЖД вырос на 22% — до 220 миллионов рублей

Znak.comвчера в 10:32

Доход главы РЖД за год вырос почти на четверть

News.ruвчера в 10:30

Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей

Коммерсантъвчера в 11:09

РЖД опубликовали доходы гендиректора компании Белозерова

РИА Новостивчера в 10:06
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Происшествия

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Происшествия

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"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
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Обновлено в 05:30
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение магнитудой 8,0

Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.
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Спорт

Теннисный судья из России признана виновной в сокрытии коррупции

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Происшествия

В Москве закрыли вестибюль метро «Орехово» из-за бесхозного предмета

Северный вестибюль станции метро "Орехово" Московского метрополитена закрыли на вход и выход после обнаружения подозрительного предмета, ожидается прибытие кинологов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Происшествия

Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в Подмосковье

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Общество

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В Москве в воскресенье, 26 мая, открылся культурный фестиваль «Китайский квартал».
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Технологии

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Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.
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Политика

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По данным издания, места в ЕП от Латвии получают Нил Ушаков и Андрис Америкс ("Согласие"), Валдис Домбровскис, Сандра Калниете ("Новое единство"), Татьяна Жданок ("Русский союз Латвии"), Иварс Иябс ("Для развития/ За!") и Робертс Зиле (Национальное объединение).
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Физики из Базельского университета впервые определили волновую форму электрона.
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Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео

В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.
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Опубликованы имена 8 украинских военнослужащих, попавших в плен в ДНР

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Армия и оружие

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У Сергея Лазарева родилась дочь

Сергей Лазарев стал отцом во второй раз, у 36-летнего певца родилась дочь, сообщают СМИ.
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Потапова обыграла Кербер на старте «Ролан Гаррос»

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Происшествия

Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

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Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено вчера в 10:36
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Олег Валентинович Белозёров
Российский политик
Российский государственный деятель и управленец. Генеральный директор - председатель правления ОАО «Российские железные дороги».
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