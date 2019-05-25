Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублейКоммерсантъ вчера в 11:09

с чего всё началось

Согласно декларации, господин Белозеров не владеет недвижимым или движимым имуществом. В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м. Супруга главы РЖД заработала в 2018 году более 18,2 млн руб.

Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей

Футбол «Краснодар» остался на третьем месте в чемпионате России На что "Краснодар" тут же ответил результативной атакой: Вандерсон выложил мяч Классону, который из пределов штрафной точно пробил мимо голкипера казанцев - 1:0, 57-я минута.

Общество На Москву надвигается аномальная жара Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.

Гаджеты Недавно презентованный Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь Недавно стало известно, что гаджет Samsung Galaxy A50, который недавно был презентован общественности, продолжает дешеветь.

Экономика В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Политика Меган Маркл отказалась обедать с Трампом Официальная причина, по которой Маркл отказывается участвовать в официальных мероприятиях — ее декрет.

Музыка Тимати попросил у Децла прощения спустя 18 лет Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, восстановил отношения с Александром Толмацким, отцом Децла, после 18-летнего конфликта.

Общество Телеведущий Соловьев рассказал о встрече с угрожавшим ему активистом Телеведущий Владимир Соловьев рассказал РБК о встрече с активистом из Екатеринбурга Антоном Дербеневым.

Хоккей Сборная России объявила стартовый состав на матч с Чехией Тренерский штаб сборной России определился с составом на предстоящий матч за третье место в чемпионата мира - 2019 по хоккею с командой Чехии, передает "Советский спорт".

Политика Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков "Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.

Политика Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.

Армия и оружие Замаскированный под Су-57 истребитель США показали на видео Появилось видео первого полета истребителя ВВС США F-16 в "пиксельной" голубой окраске, характерной для российского самолета пятого поколения Су-57.

Космос Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Экономика Сбербанк не видит больших проблем с Афипским НПЗ Сбербанк не видит больших проблем с Афипским НПЗ, продажа контрольного пакета которого структурам группы "Сафмар" Михаила Гуцериева сейчас оспаривается в суде.

Футбол Красич присутствует на матче ЦСКА с «Крыльями Советов» Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА серб Милош Красич присутствует на матче армейцев с самарскими "Крыльями Советов" в заключительном туре РПЛ.

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Кино Как прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля Церемония закрытия началась вечером 25 мая на красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.

Шоу-бизнес Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.

Происшествия Более 600 человек эвакуировали из-за взрыва в доме в Германии На месте ЧП экстренные службы обнаружили потенциально опасные химикаты, из-за чего пришлось эвакуировать не менее 650 человек, проживающих в округе, пишет Bild.

Шоу-бизнес Анжелике Варум исполнилось 50 лет 26 мая российская певица Анжелика Варум отмечает 50-летний юбилей.