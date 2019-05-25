Экономика

Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублейКоммерсантъ вчера в 11:09

Согласно декларации, господин Белозеров не владеет недвижимым или движимым имуществом. В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м. Супруга главы РЖД заработала в 2018 году более 18,2 млн руб.
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Доход генерального директора ОАО РЖД Олега Белозерова за 2018 год вырос на 40 млн руб. и составил 220,16 млн руб., следует из данных опубликованных на сайте
 компании.
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Глава РЖД зарабатывает по 18 млн рублей в месяц

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РЖД опубликовали доходы гендиректора компании Белозерова

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Znak.comвчера в 10:32

Доход главы РЖД за год вырос почти на четверть

News.ruвчера в 10:30

Доход главы РЖД Олега Белозерова в 2018 году составил более 220 млн рублей

ТАССвчера в 10:17

Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей

Коммерсантъвчера в 11:09
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:14, Ашберн
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В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.
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Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
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Олег Валентинович Белозёров
Российский политик
Российский государственный деятель и управленец. Генеральный директор - председатель правления ОАО «Российские железные дороги».
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