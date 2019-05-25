Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублейКоммерсантъ вчера в 11:09
Согласно декларации, господин Белозеров не владеет недвижимым или движимым имуществом. В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м. Супруга главы РЖД заработала в 2018 году более 18,2 млн руб.
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
Доход генерального директора ОАО РЖД Олега Белозерова за 2018 год вырос на 40 млн руб. и составил 220,16 млн руб., следует из данных опубликованных на сайте компании.Коммерсантъвчера в 11:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Ни своей квартиры, ни машины: Глава РЖД Белозеров отчитался о доходах за 2018 год
Интересантвчера в 11:20
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:14, Ашберн
Футбол
«Краснодар» остался на третьем месте в чемпионате России
На что "Краснодар" тут же ответил результативной атакой: Вандерсон выложил мяч Классону, который из пределов штрафной точно пробил мимо голкипера казанцев - 1:0, 57-я минута.
Обновлено в 08:55
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Гаджеты
Недавно презентованный Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь
Недавно стало известно, что гаджет Samsung Galaxy A50, который недавно был презентован общественности, продолжает дешеветь.
Обновлено в 04:44
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Хоккей
Сборная России уступила финнам в полуфинале ЧМ
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Меган Маркл отказалась обедать с Трампом
Официальная причина, по которой Маркл отказывается участвовать в официальных мероприятиях — ее декрет.
Обновлено в 06:21
Музыка
Тимати попросил у Децла прощения спустя 18 лет
Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, восстановил отношения с Александром Толмацким, отцом Децла, после 18-летнего конфликта.
Обновлено в 04:45
Общество
Телеведущий Соловьев рассказал о встрече с угрожавшим ему активистом
Телеведущий Владимир Соловьев рассказал РБК о встрече с активистом из Екатеринбурга Антоном Дербеневым.
Обновлено вчера в 11:02
Хоккей
Сборная России объявила стартовый состав на матч с Чехией
Тренерский штаб сборной России определился с составом на предстоящий матч за третье место в чемпионата мира - 2019 по хоккею с командой Чехии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:57
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Политика
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
Опубликованы имена 8 украинских военнослужащих, попавших в плен в ДНР
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
Замаскированный под Су-57 истребитель США показали на видео
Появилось видео первого полета истребителя ВВС США F-16 в "пиксельной" голубой окраске, характерной для российского самолета пятого поколения Су-57.
Обновлено в 06:14
Культура
Алексей Учитель рассказал о своих новых фильмах
Обновлено в 08:01
Космос
Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска
В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.
Обновлено вчера в 05:39
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Кино
Скончался французский актер из «Анжелики» Пьер Ате
Обновлено в 08:04
Экономика
Сбербанк не видит больших проблем с Афипским НПЗ
Сбербанк не видит больших проблем с Афипским НПЗ, продажа контрольного пакета которого структурам группы "Сафмар" Михаила Гуцериева сейчас оспаривается в суде.
Обновлено 24 мая в 09:34
Футбол
Красич присутствует на матче ЦСКА с «Крыльями Советов»
Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА серб Милош Красич присутствует на матче армейцев с самарскими "Крыльями Советов" в заключительном туре РПЛ.
Обновлено в 08:25
Политика
Суд Ирака приговорил французов к смертной казни за терроризм
Трое граждан Франции приговорены к смертной казни за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.
Обновлено в 08:30
Кино
Как прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля
Церемония закрытия началась вечером 25 мая на красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.
Обновлено вчера в 20:45
Армия и оружие
Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ
Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Более 600 человек эвакуировали из-за взрыва в доме в Германии
На месте ЧП экстренные службы обнаружили потенциально опасные химикаты, из-за чего пришлось эвакуировать не менее 650 человек, проживающих в округе, пишет Bild.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Анжелике Варум исполнилось 50 лет
26 мая российская певица Анжелика Варум отмечает 50-летний юбилей.
Обновлено в 08:07
Музыка
Шнуров впервые прокомментировал скандал вокруг «Голос. Дети»
Обновлено в 03:07
Авто
Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос
Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено в 01:29