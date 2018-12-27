Спорт

Глава РУСАДА: российский спорт может оказаться в изоляции
РИА Новости
09:22

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что, если агентство лишится статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, это приведет к спортивной самоизоляции России.
РИА Новости09:22
с чего всё началось
В обращении, опубликованном
 на сайте РУСАДА, Ганус отмечает, что последствиями утраты статуса российского агентства станут отстранение спортсменов из России и невозможность проводить в стране крупные спортивные мероприятия.
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