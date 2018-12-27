с чего всё началось

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что, если агентство лишится статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, это приведет к спортивной самоизоляции России.

Глава РУСАДА: российский спорт может оказаться в изоляции

Футбол Футбол «Интер» проведет два матча без зрителей из-за поведения болельщиков Миланский Интер проведет два ближайших домашних матча чемпионата Италии при пустых трибунах из-за поведения болельщиков на игре Наполи (1:0), сообщает Р-Спорт со ссылкой на АФП.

Хоккей Хоккей Хоккеист Савелий Ольшанский сыграет на молодежном чемпионате мира В канадских Ванкувере и Виктории стартовал чемпионат мира по хоккею среди молодежных сборных.

Футбол Футбол Александра Дюкова выдвинули на пост президента РФС В Казани прошло заседание Федерации футбола Татарстана для выдвижения председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова на пост президента РФС, сообщает «Бизнес Online».

Спорт Спорт Россиянин Непомнящий лидирует после второго дня ЧМ по рапиду

Теннис Теннис Хачанов обыграл Тима в Абу-Даби В полуфинале соперником Карен Хачанова станет первая ракетка мира Новак Джокович, которого он обыгрывал уже в финале парижского мастерса осенью 2018.

Футбол Футбол Главный тренер «Арсенала» бросил бутылку с водой и попал в болельщика Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери бросил бутылку с водой и попал в болельщика на трибуне.

Хоккей Хоккей Защитник Михал Чайковски стал игроком московского «Динамо» В обмен на денежную компенсацию к динамовцам перешли права на защитника Михала Чайковски, после чего словацкий защитник подписал двухсторонний контракт с клубом до 30 апреля 2020 года.

Хоккей Хоккей Овечкин стал капитаном Столичного дивизиона на Матч звезд НХЛ

Хоккей Хоккей «Северсталь» подписала контракт с защитником Глазковым «Северсталь» подписала однолетний двусторонний контракт с защитником Иваном Глазковым. Текущей сезон 26-летний хоккеист начинал в ВХЛ.

Футбол Футбол Робиньо перешёл из «Сивасспора» в «Истанбул Башакшехир» Нападающий «Сивасспора» Робиньо перешёл в «Истанбул Башакшехир», сообщает официальный сайт стамбульского клуба.