Футбол
В РПЛ не видят возможности расширить чемпионат до 2022 годаPravda.Ru 07:20
Функционер отметил, что причина этому - проведение в ноябре 2022 года чемпионата мира в Катаре. Из-за этого все чемпионаты остановятся на 1,5 месяца. Клубы РПЛ на заседании 6 июня приняли решение расширить лигу до 18 команд.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 07:56, Вашингтон
Политика
В Госдуме предложили выкупить и переименовать канал «Рустави 2»
Депутат «Справедливой России» Олег Нилов в ходе заседания Госдумы выступил с предложением выкупить и переименовать грузинский телеканал «Рустави 2», журналист которого в эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
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Песков рассказал, как правоохранителям обеспечить доверие россиян
Правоохранительные органы своей ежедневной работой по обеспечению безопасности граждан возвращают доверие россиян к себе, истории же, подобные делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, являются абсолютно недопустимыми, и работа по их предотвращению ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Ливни затопили дороги Петербурга
Над Северной столицей разверзлись хляби небесные. Ливень, который методично проходит с севера на юг, подтопил дороги города.
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Политика
Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции
Обновлено в 05:16
Происшествия
Крабовые порядки. Как браконьеры раскрыли агента ФСБ — и пошли под суд
Бизнесмен и бывший сотрудник ФСБ стали фигурантами уголовного дела за то, что раскрыли действующего агента Федеральной службы безопасности.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Кремль сожалеет об отмене телемоста с Украиной
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Политика
СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора
В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:26
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Скрабба
Пресс-служба БК «Зенит» объявила, что питерский клуб покидает Филипп Скрабб. Канадский защитник провёл в «Зените» один сезон.
Обновлено в 05:13
Общество
Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Общество
Сбербанк назвал страны, где опасно пользоваться банкоматами
При посещении россиянами Великобритании, Индии, США, Индонезии и Канады Сбербанк порекомендовал быть осторожнее при использовании банкоматов, потому что риск стать жертвой скимминга в этих странах очень высок.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Суд в Киеве признал незаконным повышение цен на газ для населения
Напомним, что 16 мая представитель МВФ указал Киеву, в каких случаях можно снижать цены на газ для населения.
Обновлено в 04:33
Происшествия
ЕСПЧ присудил первую компенсацию жертве домашнего насилия из России
Европейский суд по правам человека присудил 25 875 евро Валерии Володиной из Ульяновска, которая жаловалась, что в полиция и суды не смогли ее защитить от домашнего насилия.
Обновлено в 07:02
Политика
В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии
Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 07:37
Путешествия
«Яндекс» выяснил, где летом отдыхают екатеринбуржцы
Аналитики сервиса "Яндекс.Путешествия" провели исследование и выяснили, где летом отдыхают жители Екатеринбурга.
Обновлено в 06:14
Наука
Археологи обнаружили в Израиле упоминающийся в библии город Секелаг
Во время раскопок на территории Израиля археологи обнаружили город, упоминавшийся на страницах библии.
Обновлено в 07:44
Политика
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Общество
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области
Синоптики объявили «желтый» уровень опасности из-за погодных условий в Москве и области.
Обновлено в 07:49
Общество
В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, говорится в сообщении Минсельхоза РФ Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел.
Обновлено в 03:33
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
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Российская семья отсудила 2 млн рублей у Минфина за пропавший клад
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:02
Энергетика
«Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти»
«Вынужденное снижение добычи связано с сокращением «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям», — заявил РБК представитель «Роснефти».
Обновлено в 07:14
Кино
Сэмюэл Л. Джексон снимется в новой «Пиле»
Обновлено в 02:19
Общество
Июнь 2019 года оказался самым жарким за всю историю метеонаблюдений
Первый летний месяц в России стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений, рассказал сегодня на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 06:43
Технологии
Мобильное приложение ЦБ теперь может определять поддельные купюры
Новая версия мобильного приложения «Банкноты Банка России» может определить наличие некоторых защитных признаков на банкнотах 1 000 и 5 000 рублей последней модификации (2010 года) и банкноте 2 000 рублей.
Обновлено в 07:24
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Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко родила сына
Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко родила сына Напомним, что имя отца своего ребенка Катя Колисниченко скрывает.
Обновлено в 05:57
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Футбол
Джикия назначен капитаном «Спартака»
Обновлено в 05:51
Политика
Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43