Функционер отметил, что причина этому - проведение в ноябре 2022 года чемпионата мира в Катаре. Из-за этого все чемпионаты остановятся на 1,5 месяца. Клубы РПЛ на заседании 6 июня приняли решение расширить лигу до 18 команд.

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