Футбол
В РПЛ не видят возможности расширить чемпионат до 2022 годаPravda.Ru 07:20
Российская премьер-лига (РПЛ) пока не будет расширена до 18 команд. Об этом журналистам рассказал глава организации Сергей Прядкин. Функционер отметил, что причина этому - проведение в ноябре 2022 года чемпионата мира в Катаре.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:30, Вашингтон
Политика
Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Происшествия
Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше
В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Политика
Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера
12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
ЖКХ
«Водоканал» ликвидирует последствия ливня на севере Петербурга
Ливень обрушился на север Петербурга сегодня днем, 9 июля. В пиковом значении осадки достигли около 15,12 мм.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В офисе «Красного и белого» проходят обыски
В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Происшествия
ТАСС: SSJ 100 «Аэрофлота» сел в Шереметьево с неисправностью
Самолет выполнял рейс SU 1231 Уфа—Москва. Напомним, 5 мая в Шереметьево потерпел крушение SSJ 100, также принадлежащий «Аэрофлоту».
Обновлено в 08:34
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Политика
В Госдуме обсудят запрет на импорт вина и воды из Грузии
Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопрос о прекращении поставок в страну грузинских вина и воды, а также о запрете на денежные переводы в Грузию.
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 09:50
Авто
ГАЗ получил ОТТС на новый полноприводный грузовик Садко Next
«Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства на очередную новинку.
Обновлено в 03:54
Политика
Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза
Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»
В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.
Обновлено в 09:04
Политика
Трамп назвал британского посла в США «чокнутым»
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter высказался о после Великобритании в Соединённых Штатах Киме Дэрроке после ситуации с утечкой информации о представителях администрации американского лидера.
Обновлено в 09:14
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
ЕСПЧ присудил компенсацию жертве домашнего насилия в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро жертве домашнего насилия в России Валерии Володиной.
Обновлено в 06:53
Политика
В Кремле прокомментировали отмену телемоста с Украиной
Москва сожалеет о том, что телемост между Россией и Украиной был отменен, заявил 9 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:02
Спорт
МОК приветствовал участие ВАДА в операции Европола
Международный олимпийский комитет одобрительно отнёсся к участию Всемирного антидопингового агентства в операции «Вирибус», в ходе которой были успешно ликвидированы 17 организованных преступных групп, причастных к торговле контрафактными лекарствами и допингом по всей Европе.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
Армия и оружие
Более тысячи ливийцев погибли в боях вокруг Триполи
Обновлено в 08:55
Космос
Инженеры НАСА успешно продлили жизнь «Вояджеру-2»
Специалисты НАСА успешно продлили жизнь зонду-ветерану "Вояджер-2", отключив систему обогрева его датчика космических лучей, а также "оживив" часть двигателей, использовавшихся в последний раз 30 лет назад.
Обновлено в 08:38
Футбол
Бабурин перейдет из «Зенита» в «Ростов»
В прошлом сезоне 25-летний голкипер выступал за «Рубин» на правах аренды.
Обновлено в 08:03
Политика
Собчак высказалась об обругавшем Путина ведущем «Рустави 2»
Обновлено вчера в 12:22
Экономика
Стало известно, когда США ожидает дефолт
Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.
Обновлено в 02:43
Экономика
Кудрин считает, что «пузыря» потребкредитования в России пока нет
Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Утопленника с гирей на шее вынесло на крымский пляж
Утонувшего мужчину с привязанной к телу гирей вынесло на один из пляжей Крыма, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета на полуострове во вторник, 9 июля.
Обновлено в 08:06
Политика
Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе
Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
Обновлено в 07:30