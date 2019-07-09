Футбол

Сергей Прядкин: «Расширение лиги может быть только после 2022 года»Спорт-Экспресс вчера в 11:25

Президент РПЛ Сергей Прядкин, директор по маркетингу лиги Евгений Савин и президент БК "Лига Ставок" Юрий Красовский ответили на главные вопросы перед началом сезона-2019/20.
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Сергей Прядкин
Безусловно, есть разные варианты увеличения матчей в сезон: плей-офф, разделение на восьмерки, шестерки - разные варианты есть, будем обсуждать. В 2022 году практически на полтора месяца будут сокращены национальные чемпионаты из-за турнира в Катаре. Мы представляем, как ужаться.
— Сергей ПрядкинРИА Новости вчера в 08:11

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