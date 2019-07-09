Футбол
Сергей Прядкин: «Расширение лиги может быть только после 2022 года»Спорт-Экспресс вчера в 11:25
Президент РПЛ Сергей Прядкин, директор по маркетингу лиги Евгений Савин и президент БК "Лига Ставок" Юрий Красовский ответили на главные вопросы перед началом сезона-2019/20.
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Безусловно, есть разные варианты увеличения матчей в сезон: плей-офф, разделение на восьмерки, шестерки - разные варианты есть, будем обсуждать. В 2022 году практически на полтора месяца будут сокращены национальные чемпионаты из-за турнира в Катаре. Мы представляем, как ужаться.
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В США суд столичного округа Колумбия приговорил экс-сотрудницу американского Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы из-за сговора с китайской разведкой.
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Компания Mini представила свой первый электромобиль - Cooper SE.
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В Ростове-на-Дону из ТЦ эвакуировали 500 человек из-за задымления
Задымление произошло в торгово-развлекательном центре «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону, из здания эвакуировали 500 человек.
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Монако стало первым государством в Европе с 5G по всей стране
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Обновлено вчера в 15:57
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Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что недоволен решением действующего лидера страны Владимира Зеленского, который отменил проведение военного парада в День независимости на Украине, передает РИА "Новости".
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