Футбол
Глава РФС объяснил позднее время начала матчей чемпионата РоссииREGNUM 07:47
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что если Российская Премьер-лига (РПЛ) не скорректирует время начала матчей, то РФС постарается это исправить. Об этом 16 июля сообщает «Чемпионат».
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Армия и оружие
ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
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МС-21 с российским двигателем выйдет на испытания в 2020 году
Летные испытания российского самолета МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 начнутся в 2020 году, сообщила пресс-служба правительства Пермского края.
Обновлено в 11:06
Политика
Кристин Лагард уходит с поста главы МВФ
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Обновлено в 10:59
Происшествия
Арест Шишкана взорвал криминальный мир: под угрозой воровской общак
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Политика
Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен
В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.
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Происшествия
Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
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Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя
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Армия и оружие
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Кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил в письменных показаниях конгрессу о «растущей угрозе» со стороны России и Китая.
Обновлено в 11:48
Происшествия
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представляться при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25
Политика
Танкер ОАЭ пропал в Ормузском проливе
Нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе.
Обновлено в 10:36
Космос
Прототип лунохода Тойоты будет сделан из серийного автомобиля
Официально объявлено: опытный образец «будет модифицированной версией стандартного серийного автомобиля».
Обновлено в 03:43
Политика
Украина намерена увеличить транзит российского газа в Европу
«Украинская газотранспортная система готова к увеличению заявки на транзит», — говорится в сообщении госкомпании.
Обновлено в 08:35
Политика
Французский министр ушел в отставку после скандала с шикарными обедами
Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне скандала с заказом шикарных обедов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:28
Игры
Отношения с NPC, разнообразие фракций, нелинейность заданий и прочие подробности GreedFall
Представители компании рассказали больше об острове Тир-Фради, где пройдёт основное прохождение, игровых фракциях, концепции заданий и построении отношений между главным героем и NPC.
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Обновлено в 08:21
Политика
Любови Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Юристу ФБК забраковали почти 15% подписей Согласно данным проверки, 387 подписей признаны недействительными на основании заключения эксперта 16 июля окружная избирательная комиссия района Арбат отказала в регистрации кандидату в депутаты Мосгордумы по избирательному округу № 43, юристу ФБК Любови Соболь.
Обновлено в 11:13
Наука
Искусственный интеллект создал первую вакцину от гриппа
Эксперимент показал, что соединения, которые предложил SAM, повышают эффективность вакцины от гриппа намного лучше, чем все известные сегодня аналоги.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве
Полиция обнаружила тело композитора Игоря Извекова в его квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 июля.
Обновлено в 10:53
Политика
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продолжает сохранять наиболее устойчивые позиции среди всех глав субъектов.
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Авто
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Политика
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На встрече советников лидеров стран нормандского формата была достигнута договорённость об обмене пленными, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко.
Обновлено в 07:17
Экономика
В РФ рекордно упали оптовые цены на сахар
Напомним, осенью прошлого года оптовые цены на сахар колебались на отметке 37 рублей за килограмм, однако в прошлом месяце сахар подешевел почти на 10 рублей.
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Происшествия
Госдума ужесточила наказание за непропуск «скорой»
Госдума ужесточила наказание за непропуск машин "скорой помощи", сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:25
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В ЕСПЧ получили около сотни жалоб на домашнее насилие от россиянок
Ранее в Минюсте России заявили агентству, что за последние восемь лет в ЕСПЧ поступило шесть жалоб от россиянок, которые подверглись домашнему насилию.
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Политика
Зеленский предложил провести на Украине Олимпийские игры
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что стране не хватает Олимпийских игр, на проведение которых она могла бы претендовать в обозримом будущем.
Обновлено в 09:18