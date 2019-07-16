Футбол

Глава РФС объяснил позднее время начала матчей чемпионата РоссииREGNUM 07:47

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что если Российская Премьер-лига (РПЛ) не скорректирует время начала матчей, то РФС постарается это исправить. Об этом 16 июля сообщает «Чемпионат».
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В чемпионате России по футболу откажутся от поздних матчей с сентября

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Дюков - о позднем начале матчей чемпионата: «Премьер-лига должна найти решение, которое устроит всех»

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Кирьяков: «Нашим командам нет смысла играть в двенадцать часов ночи»

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Отношения с NPC, разнообразие фракций, нелинейность заданий и прочие подробности GreedFall

Представители компании рассказали больше об острове Тир-Фради, где пройдёт основное прохождение, игровых фракциях, концепции заданий и построении отношений между главным героем и NPC.
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Обновлено в 08:21
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Любови Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Юристу ФБК забраковали почти 15% подписей Согласно данным проверки, 387 подписей признаны недействительными на основании заключения эксперта 16 июля окружная избирательная комиссия района Арбат отказала в регистрации кандидату в депутаты Мосгордумы по избирательному округу № 43, юристу ФБК Любови Соболь.
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Эксперимент показал, что соединения, которые предложил SAM, повышают эффективность вакцины от гриппа намного лучше, чем все известные сегодня аналоги.
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Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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