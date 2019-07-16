Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что если Российская Премьер-лига (РПЛ) не скорректирует время начала матчей, то РФС постарается это исправить. Об этом 16 июля сообщает «Чемпионат».

Глава РФС объяснил позднее время начала матчей чемпионата России

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