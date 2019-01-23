Политика

Глава РФПИ: санкции Запада препятствуют либеральной повестке в РоссииРИА Новости 03:16

Санкции США и Европы препятствуют развитию либеральной повестки в России и укрепляют позиции консерваторов, которые выступают против сотрудничества с иностранными инвесторами, полагает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Санкции США и ЕС мешают либеральной повестке в России, заявил глава РФПИ

Политика Сегодня03:37

Участники форума в Давосе пожаловались на ослабление либеральной повестки в России

Ruposters.ru10:23

Глава РФПИ Дмитриев считает, что санкции подрывают либеральную повестку в РФ

Finam.Ru05:56

В Давосе заявили о вреде санкций Запада для либеральной повестки в России

iReactor08:21

Глава РФПИ: санкции Запада препятствуют либеральной повестке в России

РИА Новости03:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7193 источника, обновлено в 11:18, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны показало иностранным атташе ракету 9М729

Обновлено в 05:00
Политика

В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана начались в Кремле.
Обновлено в 10:03
Политика

ВЭБ примет участие в создании научной долины МГУ

Обновлено в 08:36
Армия и оружие

В российском МИД прокомментировали удары Израиля по Сирии

Практика произвольного нанесения ударов Израилем по территории Сирии должна быть прекращена, нельзя допустить, чтобы эта страна превратилась в арену сведения геополитических счетов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

В ДНР заявили, что взяли в плен украинского силовика на юге республики

Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика на юге Донецкой области.
Обновлено в 10:13
Политика

Заксобрание Петербурга согласовало кандидатуры шести вице-губернаторов

Законодательное собрание Санкт-Петербурга на очередном заседании в среду согласовало кандидатуры всех шести вице-губернаторов, предложенные врио губернатора региона Александром Бегловым, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

НАТО и Грузия договорились о сотрудничестве в Черном море

НАТО наращивает сотрудничество с грузинскими военно-морскими силами из-за озабоченности российским военным присутствием в Черном море, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 09:36
Политика

Меркель: Германия продолжит поставки газа из России

Немецкий канцлер Ангела Меркель выразила уверенность в том, что Германия будет получать газ из России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:34
Политика

Парламент Латвии утвердил состав нового правительства

Сейм (парламент) Латвии в среду на внеочередном заседании большинством голосов утвердил состав нового правительства республики во главе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем - уроженцем США, обладателем двойного гражданства и бывшим депутатом Европарламента от Латвии.
Обновлено в 08:50
Политика

В Венесуэле пройдут массовые протесты против президента Мадуро

Обновлено в 07:15
Политика

Россия приступила к инвентаризации договора о Союзном государстве

Российская часть совместной с Белоруссией межправительственной группы по развитию интеграции двух стран приступила к инвентаризации договора о Союзном государстве, заявил в среду в Гомеле посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич.
Обновлено в 08:42
Политика

В Кремле прокомментировали идею введения соцнорм энергопотребления

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею введения социальных норм потребления электроэнергии для населения.
Обновлено в 04:45
Политика

Медведев раскритиковал темпы строительства космодрома Восточный

Обновлено в 07:35
Политика

В МИД подтвердили работу российских частных охранных фирм в Судане

Москва подтверждает, что в Судане действуют представители российских частных охранных фирм, но они не связаны с госорганами РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 07:00
Политика

В Казахстане предложили переименовать страну

Депутат нижней палаты парламента Казахстана (мажилиса) Азат Перуашев предложил премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву поменять официальное название государства с Республики Казахстан на Казахскую Республику.
Обновлено в 03:56
ещё по теме
Кирилл Александрович Дмитриев
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity, ведущим фондом прямых инвестиций с капиталом под управлением в объёме более 1 млрд долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Российский фонд прямых инвестиций
Суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, созданный правительством России в 2011 году для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики. Капитал под управлением Фонда - 10 миллиардов долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное