Политика
Глава РФПИ: санкции Запада препятствуют либеральной повестке в РоссииРИА Новости 03:16
Санкции США и Европы препятствуют развитию либеральной повестки в России и укрепляют позиции консерваторов, которые выступают против сотрудничества с иностранными инвесторами, полагает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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Автоматически обработаны 7193 источника, обновлено в 11:18, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны показало иностранным атташе ракету 9М729
Обновлено в 05:00
Политика
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана начались в Кремле.
Обновлено в 10:03
Политика
ВЭБ примет участие в создании научной долины МГУ
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
В российском МИД прокомментировали удары Израиля по Сирии
Практика произвольного нанесения ударов Израилем по территории Сирии должна быть прекращена, нельзя допустить, чтобы эта страна превратилась в арену сведения геополитических счетов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
В ДНР заявили, что взяли в плен украинского силовика на юге республики
Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика на юге Донецкой области.
Обновлено в 10:13
Политика
Заксобрание Петербурга согласовало кандидатуры шести вице-губернаторов
Законодательное собрание Санкт-Петербурга на очередном заседании в среду согласовало кандидатуры всех шести вице-губернаторов, предложенные врио губернатора региона Александром Бегловым, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
НАТО и Грузия договорились о сотрудничестве в Черном море
НАТО наращивает сотрудничество с грузинскими военно-морскими силами из-за озабоченности российским военным присутствием в Черном море, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 09:36
Политика
Меркель: Германия продолжит поставки газа из России
Немецкий канцлер Ангела Меркель выразила уверенность в том, что Германия будет получать газ из России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:34
Политика
Парламент Латвии утвердил состав нового правительства
Сейм (парламент) Латвии в среду на внеочередном заседании большинством голосов утвердил состав нового правительства республики во главе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем - уроженцем США, обладателем двойного гражданства и бывшим депутатом Европарламента от Латвии.
Обновлено в 08:50
Политика
В Венесуэле пройдут массовые протесты против президента Мадуро
Обновлено в 07:15
Политика
Россия приступила к инвентаризации договора о Союзном государстве
Российская часть совместной с Белоруссией межправительственной группы по развитию интеграции двух стран приступила к инвентаризации договора о Союзном государстве, заявил в среду в Гомеле посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич.
Обновлено в 08:42
Политика
В Кремле прокомментировали идею введения соцнорм энергопотребления
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею введения социальных норм потребления электроэнергии для населения.
Обновлено в 04:45
Политика
Медведев раскритиковал темпы строительства космодрома Восточный
Обновлено в 07:35
Политика
В МИД подтвердили работу российских частных охранных фирм в Судане
Москва подтверждает, что в Судане действуют представители российских частных охранных фирм, но они не связаны с госорганами РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 07:00
Политика
В Казахстане предложили переименовать страну
Депутат нижней палаты парламента Казахстана (мажилиса) Азат Перуашев предложил премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву поменять официальное название государства с Республики Казахстан на Казахскую Республику.
Обновлено в 03:56