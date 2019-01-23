Глава РФПИ: санкции Запада препятствуют либеральной повестке в РоссииРИА Новости 03:16

Санкции США и Европы препятствуют развитию либеральной повестки в России и укрепляют позиции консерваторов, которые выступают против сотрудничества с иностранными инвесторами, полагает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны показало иностранным атташе ракету 9М729

Политика Политика В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана начались в Кремле.

Политика Политика ВЭБ примет участие в создании научной долины МГУ

Армия и оружие Армия и оружие В российском МИД прокомментировали удары Израиля по Сирии Практика произвольного нанесения ударов Израилем по территории Сирии должна быть прекращена, нельзя допустить, чтобы эта страна превратилась в арену сведения геополитических счетов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили, что взяли в плен украинского силовика на юге республики Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика на юге Донецкой области.

Политика Политика Заксобрание Петербурга согласовало кандидатуры шести вице-губернаторов Законодательное собрание Санкт-Петербурга на очередном заседании в среду согласовало кандидатуры всех шести вице-губернаторов, предложенные врио губернатора региона Александром Бегловым, передает корреспондент ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие НАТО и Грузия договорились о сотрудничестве в Черном море НАТО наращивает сотрудничество с грузинскими военно-морскими силами из-за озабоченности российским военным присутствием в Черном море, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

Политика Политика Меркель: Германия продолжит поставки газа из России Немецкий канцлер Ангела Меркель выразила уверенность в том, что Германия будет получать газ из России, передает РИА "Новости".

Политика Политика Парламент Латвии утвердил состав нового правительства Сейм (парламент) Латвии в среду на внеочередном заседании большинством голосов утвердил состав нового правительства республики во главе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем - уроженцем США, обладателем двойного гражданства и бывшим депутатом Европарламента от Латвии.

Политика Политика В Венесуэле пройдут массовые протесты против президента Мадуро

Политика Политика Россия приступила к инвентаризации договора о Союзном государстве Российская часть совместной с Белоруссией межправительственной группы по развитию интеграции двух стран приступила к инвентаризации договора о Союзном государстве, заявил в среду в Гомеле посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич.

Политика Политика В Кремле прокомментировали идею введения соцнорм энергопотребления Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею введения социальных норм потребления электроэнергии для населения.

Политика Политика Медведев раскритиковал темпы строительства космодрома Восточный

Политика Политика В МИД подтвердили работу российских частных охранных фирм в Судане Москва подтверждает, что в Судане действуют представители российских частных охранных фирм, но они не связаны с госорганами РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.