Экономика

Глава Промсвязьбанка рассказал Путину о выполнении гособоронзаказаРЕН ТВ 11:08

200 миллиардов рублей получили предприятия оборонно-промышленного комплекса, и это только от Промсвязьбанка. Его глава Петр Фрадков рассказал сегодня в Кремле, как идет оздоровление одного из основных финансовых гарантов Министерства обороны.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Глава Промсвязьбанка рассказал Путину о выполнении гособоронзаказа

РЕН ТВ11:08

Путину рассказали о перезапуске банка для гособоронзаказа

Комсомольская правда07:33

Поддержка бизнесу на 140 млрд: глава Промсвязьбанка отчитался Путину о выполнении задач

SM News08:16

Промсвязьбанк увеличил гарантийно-кредитную поддержку малого бизнеса до 140 млрд рублей

ТАСС08:04

ПСБ к 2021 году намерен кредитовать до 70% контрактов ОПК

News.ru07:47

Фрадков рассказал Путину о перезапуске Промсвязьбанка для гособоронзаказа

Известия08:31

Глава Промсвязьбанка доложил Путину об успехах опорного банка для ОПК

REGNUM07:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Шоу-бизнес

Настя Каменских выходит замуж за Потапа

Обновлено в 04:57
Происшествия

Пилот SSJ-100 вернулся в горящий самолет за напарником

Командир самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денис Евдокимов вернулся в охваченный пламенем салон за вторым пилотом и помог ему выбраться оттуда.
Обновлено в 12:17
Футбол

Юношеская сборная России проиграла Португалии

Напомним, что в первом туре юношеская сборная России проиграла Исландии (2:3). Шансов подняться выше третьего места нет.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие

Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии

Обновлено вчера в 23:00
Политика

В России многодетным семьям хотят компенсировать ипотеку

В Госдуму внесён законопроект, в соответствии с которым многодетные семьи смогут получить от государства помощь в погашении ипотечного кредита.
Обновлено вчера в 09:33
Политика

Госдеп США подтвердил отставку американского посла на Украине

Ранее стало известно, что США отозвали посла на Украине — Мари Йованович. Ее срочно вызвали на консультации в Вашингтон.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Вооруженный мужчина захватил заложников в табачной лавке во Франции

Неизвестный преступник захватил заложников в табачной лавке в тулузском пригороде Бланьяк, неподалеку от которого расположен аэропорт четвертого по численности населения города Франции.
Обновлено в 11:39
Политика

КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
Обновлено в 11:09
Происшествия

В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля

Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие

Вертолет с электродвигателем разрабатывают для российских военных

Концепцию ударного вертолета с гибридной силовой установкой российские инженеры начали разрабатывать для военных.
Обновлено в 00:34
Происшествия

СМИ опубликовали переговоры пилота сгоревшего SSJ-100 с диспетчерами

Появилась полная расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 11:46
Происшествия

В Дагестане произошел пожар на АЗС

"В 16:18 07 мая 2019 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в Каякентском районе в 4 километрах от населенного пункта Первомайское на Федеральной автодороге горит автозаправочная станция", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Здоровье

Названа главная причина преждевременной смертности

Стала известна главная причина преждевременной смертности среди населения всего мира.
Обновлено в 04:39
Экономика

Morgan Stanley уходит из России

Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г. ЦБ действующие компании не комментирует.
Обновлено вчера в 16:02
Армия и оружие

«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского

Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Происшествия

ДТП с участием грузовика произошло на Калужском шоссе в Москве

ДТП с участием грузовика произошло во вторник на Калужском шоссе в Москве, в результате происшествия есть погибший.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Петербургский суд смягчил приговор «ловцу покемонов» Соколовскому

Обновлено в 12:18
Армия и оружие

Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

Обновлено в 01:40
Происшествия

По делу о загрязнении российской нефти задержаны четыре человека

В рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти, поступавшей из России в трубопровод «Дружба», задержаны четыре человека, сообщил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства.
Обновлено в 06:01
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Суд оставил под арестом обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Заводский районный суд Кемерово оставил под арестом до 26 октября семерых обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», отклонив ходатайства адвокатов о переводе под домашний арест, пишет во вторник, 7 мая, «РИА Новости».
Обновлено в 10:38
Происшествия

Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина

Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».
Обновлено в 09:44
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

Представители Group-IB рекомендовали дождаться результатов проверки, инициированной Первым каналом.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Адвокат уверен, что Кокорина и Мамаева выпустят на свободу в зале суда

Обновлено в 11:15
Происшествия

Россиянин осужден на 14 месяцев за ограбление банка на Шпицбергене

Суд норвежского Трюмсе приговорил к 14 месяцам лишения свободы гражданина России, который в декабре пытался ограбить банк в городе Лонгиийр на Шпицбергене.
Обновлено в 12:15
Общество

Ярошенко удалили опухоли желудка в больнице при тюрьме в США

В США Ярошенко был приговорен 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы.
Обновлено в 11:10
Политика

Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Происшествия

На платной парковке в Кольцово воруют колеса у машин

Обновлено в 10:37
Политика

Управделами президента заказало мониторинг СМИ и Telegram-каналов

Управление делами президента России заказало мониторинг СМИ, соцсетей и блогосферы, в том числе содержимого Telegram-каналов, следует из материалов на едином портале закупок.
Обновлено в 06:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пётр Михайлович Фрадков
Российский экономист
Российский банкир и управленец, председатель Промсвязьбанка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное