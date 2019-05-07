Экономика
Глава Промсвязьбанка рассказал Путину о выполнении гособоронзаказаРЕН ТВ 11:08
200 миллиардов рублей получили предприятия оборонно-промышленного комплекса, и это только от Промсвязьбанка. Его глава Петр Фрадков рассказал сегодня в Кремле, как идет оздоровление одного из основных финансовых гарантов Министерства обороны.
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Шоу-бизнес
Настя Каменских выходит замуж за Потапа
Обновлено в 04:57
Происшествия
Пилот SSJ-100 вернулся в горящий самолет за напарником
Командир самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денис Евдокимов вернулся в охваченный пламенем салон за вторым пилотом и помог ему выбраться оттуда.
Обновлено в 12:17
Футбол
Юношеская сборная России проиграла Португалии
Напомним, что в первом туре юношеская сборная России проиграла Исландии (2:3). Шансов подняться выше третьего места нет.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии
Обновлено вчера в 23:00
Политика
В России многодетным семьям хотят компенсировать ипотеку
В Госдуму внесён законопроект, в соответствии с которым многодетные семьи смогут получить от государства помощь в погашении ипотечного кредита.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Госдеп США подтвердил отставку американского посла на Украине
Ранее стало известно, что США отозвали посла на Украине — Мари Йованович. Ее срочно вызвали на консультации в Вашингтон.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Вооруженный мужчина захватил заложников в табачной лавке во Франции
Неизвестный преступник захватил заложников в табачной лавке в тулузском пригороде Бланьяк, неподалеку от которого расположен аэропорт четвертого по численности населения города Франции.
Обновлено в 11:39
Политика
КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
Обновлено в 11:09
Происшествия
В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля
Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
Вертолет с электродвигателем разрабатывают для российских военных
Концепцию ударного вертолета с гибридной силовой установкой российские инженеры начали разрабатывать для военных.
Обновлено в 00:34
Происшествия
СМИ опубликовали переговоры пилота сгоревшего SSJ-100 с диспетчерами
Появилась полная расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 11:46
Происшествия
В Дагестане произошел пожар на АЗС
"В 16:18 07 мая 2019 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в Каякентском районе в 4 километрах от населенного пункта Первомайское на Федеральной автодороге горит автозаправочная станция", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смертности
Стала известна главная причина преждевременной смертности среди населения всего мира.
Обновлено в 04:39
Экономика
Morgan Stanley уходит из России
Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г. ЦБ действующие компании не комментирует.
Обновлено вчера в 16:02
Армия и оружие
«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского
Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Происшествия
ДТП с участием грузовика произошло на Калужском шоссе в Москве
ДТП с участием грузовика произошло во вторник на Калужском шоссе в Москве, в результате происшествия есть погибший.
Обновлено в 12:11
Происшествия
По делу о загрязнении российской нефти задержаны четыре человека
В рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти, поступавшей из России в трубопровод «Дружба», задержаны четыре человека, сообщил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства.
Обновлено в 06:01
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Суд оставил под арестом обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Заводский районный суд Кемерово оставил под арестом до 26 октября семерых обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», отклонив ходатайства адвокатов о переводе под домашний арест, пишет во вторник, 7 мая, «РИА Новости».
Обновлено в 10:38
Происшествия
Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина
Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».
Обновлено в 09:44
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
Представители Group-IB рекомендовали дождаться результатов проверки, инициированной Первым каналом.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Россиянин осужден на 14 месяцев за ограбление банка на Шпицбергене
Суд норвежского Трюмсе приговорил к 14 месяцам лишения свободы гражданина России, который в декабре пытался ограбить банк в городе Лонгиийр на Шпицбергене.
Обновлено в 12:15
Общество
Ярошенко удалили опухоли желудка в больнице при тюрьме в США
В США Ярошенко был приговорен 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы.
Обновлено в 11:10
Политика
Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Происшествия
На платной парковке в Кольцово воруют колеса у машин
Обновлено в 10:37
Политика
Управделами президента заказало мониторинг СМИ и Telegram-каналов
Управление делами президента России заказало мониторинг СМИ, соцсетей и блогосферы, в том числе содержимого Telegram-каналов, следует из материалов на едином портале закупок.
Обновлено в 06:28