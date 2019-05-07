Экономика

Глава Промсвязьбанка рассказал Путину о выполнении гособоронзаказаРЕН ТВ 11:08

200 миллиардов рублей получили предприятия оборонно-промышленного комплекса, и это только от Промсвязьбанка. Его глава Петр Фрадков рассказал сегодня в Кремле, как идет оздоровление одного из основных финансовых гарантов Министерства обороны.
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Глава Промсвязьбанка доложил Путину об успехах опорного банка для ОПК

REGNUM07:58

Фрадков рассказал Путину о перезапуске Промсвязьбанка для гособоронзаказа

Известия08:31

Поддержка бизнесу на 140 млрд: глава Промсвязьбанка отчитался Путину о выполнении задач

SM News08:16

Промсвязьбанк увеличил гарантийно-кредитную поддержку малого бизнеса до 140 млрд рублей

ТАСС08:04

Глава Промсвязьбанка рассказал Путину о выполнении гособоронзаказа

РЕН ТВ11:08

ПСБ к 2021 году намерен кредитовать до 70% контрактов ОПК

News.ru07:47

Путину рассказали о перезапуске банка для гособоронзаказа

Комсомольская правда07:33
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Политика

Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом".
Обновлено в 12:55
Культура

Скончалась автор книги о гардемаринах Нина Соротокина

Нина Матвеевна Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», на основе которого в 1988 году был написан сценарий фильма «Гардемарины, вперед!», снятого Светланой Дружининой.
Обновлено в 11:05
Политика

На Украине избрали главу антикоррупционного суда

Бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда Украины, передают «Украинские новости».
Обновлено в 09:20
Авто

Kia скоро представит конкурента Hyundai Creta

По данным издания Autocar, компания KIA представит серийную версию концептуального кроссовера KIA SP Signature 20 июня 2019 года.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Декларациям о доходах чиновников и депутатов верят лишь 3% россиян

Лишь 3% россиян безоговорочно верят в цифры, указанные чиновниками, сенаторами и депутатами в декларациях о доходах.
Обновлено в 08:14
Общество

На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти

На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Политика

В России многодетным семьям хотят компенсировать ипотеку

В Госдуму внесён законопроект, в соответствии с которым многодетные семьи смогут получить от государства помощь в погашении ипотечного кредита.
Обновлено вчера в 09:33
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила военный самолет правительства нацсогласия

Обновлено в 08:11
Происшествия

СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами

Телеканал РЕН ТВ опубликовал расшифровку переговоров диспетчеров с экипажем самолета "Аэрофлота", загоревшегося после экстренной посадки в Шереметьево в воскресенье.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего операцией ВСУ на Донбассе

Обновлено вчера в 12:26
Экономика

Производитель SSJ-100 попросил еще 39 млрд на МС-21

Президент «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь в марте 2019 года обратился в правительство России с просьбой выделить дополнительные 39 миллиардов рублей на разработку среднемагистрального самолета МС-21, сообщает Baza.
Обновлено в 08:30
Политика

Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала

В воскресенье днем герцогиню Сассекскую под охраной доставили в госпиталь Лондона, по словам источников, скорее всего, в Портленд, где спустя пару минут после рассвета в понедельник и родился новый член королевской семьи.
Обновлено в 05:54
Политика

Реджеп Тайип Эрдоган добился пересмотра итогов выборов в Стамбуле

Мэр из оппозиционной партии руководит городом уже три недели ЦИК Турции все-таки принял сторону правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и отменил итоги выборов мэра Стамбула — политического центра страны.
Обновлено в 04:25
Финансы

Банк России в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублей

Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей.
Обновлено в 12:36
Авто

Porsche 911 Speedster стал доступен для заказа в России

В случае необходимости две накладки в «горбах» позволяют выдвигаться дугам безопасности, которые, как и у открытого Porsche 911 Carrera Cabriolet, входят в базовую комплектацию двухместной модели.
Обновлено в 02:46
Авто

Porsche оштрафовали на 535 миллионов евро из-за дизельного скандала

Прокуратура Штутгарта оштрафовала производителя автомобилей Porsche на 535 миллионов евро за нарушения, связанные с дизельным скандалом.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Прокурор требует реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Для Александра Кокорина прокурор потребовала 1 год и 6 месяцев лишения свободы, для Павла Мамаева 1 год и 5 месяцев, для Александра Протасовицкого - 1 год и 5 месяцев лишения свободы, для Кирилла Кокорина - 1 год и 4 месяца лишения свободы и 11 месяцев исправительных работ.
Обновлено вчера в 10:23
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Хоккей

Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода

Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Политика

Кириллу Вышинскому продлили арест

Подольский суд Киева продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщил адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие

Пентагон подтвердил, что США получили данные о планах Ирана атаковать американские силы

В документе отмечается, что СЕНТКОМ запросило отправку в регион дополнительных сил после того, как получило "очевидные свидетельства" того, что Иран и "его марионеточные силы готовились к возможной атаке на американских военнослужащих в регионе".
Обновлено в 13:13
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Севастополя

Обновлено в 07:00
Происшествия

Мужчина, захвативший заложников под Тулузой, открыл огонь по полиции

Мужчина, захвативший заложников в табачной лавке под Тулузой, открыл огонь по полицейским, стоящим в оцеплении, передаёт газета Figaro.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Блогер Соколовский освобожден от наказания за ловлю покемонов в храме

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга освободил видеоблогера Руслана Соколовского от наказания по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти к социальной группе) в связи с ее частичной декриминализацией, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:10
Происшествия

В Москве задержали пятерых нелегальных «банкиров»

Полицейские пресекли в Москве деятельность группы из пяти человек, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, через которую прошло в общей сумме более миллиарда рублей.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе»

В Самаре арестовали четверых членов организованной преступной группы, которые совершали поставку нефти через нефтепровод "Дружба" в загрязненном виде, чтобы скрыть ее хищение.
Обновлено в 10:56
Экономика

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Экономика

Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам

Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
Обновлено в 05:30
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Пётр Михайлович Фрадков
Российский экономист
Российский банкир и управленец, председатель Промсвязьбанка.
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