Экономика
Глава Промсвязьбанка доложил Путину об успехах опорного банка для ОПКREGNUM 07:58
На сегодня финансовая организация сопровождает практически 40% государственных оборонных контрактов, что выводит его в один из банков-лидеров по этой части. Об этом сегодня, 7 мая, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил глава Промсвязьбанка Пётр Фрадков.
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Армия и оружие
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Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г. ЦБ действующие компании не комментирует.
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Происшествия
ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов
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Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Футбол
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Первый президент Украины Леонид КРАВЧУК заявил, что в свое время Россия навязала стране Крымский полуостров.
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Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина
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Экономика
ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Олега Бойко
Банк России назвал неудовлетворительной деловую репутацию бизнесмена Олега Бойко.
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Политика
На Украине избрали главу антикоррупционного суда
Бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда Украины, передают «Украинские новости».
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Хоккей
Тимур Билялов и Дамир Мусин вернулись в «Ак Барс»
Казанский "Ак Барс" и "Динамо Рига" сегодня произвели обмен: в Казань возвращается голкипер Тимур Билялов, а латвийский клуб получит денежную компенсацию.
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Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе
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