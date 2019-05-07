Экономика

Глава Промсвязьбанка доложил Путину об успехах опорного банка для ОПКREGNUM 07:58

На сегодня финансовая организация сопровождает практически 40% государственных оборонных контрактов, что выводит его в один из банков-лидеров по этой части. Об этом сегодня, 7 мая, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил глава Промсвязьбанка Пётр Фрадков.
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«Промсвязьбанк» увеличил поддержку малого бизнеса до 140 млрд руб

Вести ФМ08:48

Путину рассказали о перезапуске банка для гособоронзаказа

Комсомольская правда07:33

Поддержка бизнесу на 140 млрд: глава Промсвязьбанка отчитался Путину о выполнении задач

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Известия08:31

Глава Промсвязьбанка доложил Путину об успехах опорного банка для ОПК

REGNUM07:58
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Происшествия

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Происшествия

У Дома профсоюзов в Одессе сожгли памятные таблички и цветы

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Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

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Армия и оружие

ПВО авиабазы Хмеймим отразила удар боевиков 36 реактивными снарядами

Боевики в Сирии два раза за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим из реактивных систем залпового огня.
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Происшествия

Мать погибшего в «Суперджете» потребовала у СК закрыть «Шереметьево»

Мать одного из жертв катастрофы Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" направила заявление в Следственный комитет на имя председателя Александра Бастрыкина с требованием приостановить работу аэропорта.
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Происшествия

Стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100, назвали героиней в Британии

Читатели изданий Daily Mail и Metro восторгаются профессионализмом бортпроводницы компании «Аэрофлот» Татьяны Касаткиной, которая помогала пассажирам покинуть горящий самолет в «Шереметьеве».
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Политика

В Кремле прокомментировали недоверие россиян к декларациям чиновников

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что граждане страны не ознакомлены с деталями проверок, определяющих подлинность деклараций о доходах российских чиновников.
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Музыка

Лазарев рассказал о первой репетиции номера для Евровидения

Обновлено вчера в 07:22
Здоровье

В России расширили перечень хронических заболеваний

Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено в 03:47
Происшествия

В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

В России будет создан первый атомный авианосец

Через несколько лет специалисты приступят к созданию первого российского атомного авианосца, передает ТАСС со ссылкой на собеседника из отрасли.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»

Самарский районный суд принял решение о заключении под стражу четырёх фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 08:53
Экономика

Morgan Stanley уходит из России

Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г. ЦБ действующие компании не комментирует.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов

Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
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Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
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Самедов и Ананидзе не сыграют до конца сезона

Полузащитники «Крыльев Советов» Жано Ананидзе и Александр Самедов выбыли из строя до конца сезона.
Обновлено в 08:30
Финансы

Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях

Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
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Шоу-бизнес

Никита Михалков раскритиковал пристрастие россиян к ток-шоу

Никита Михалков в эфире своего шоу «Бесогон» раскритиковал любовь зрителей к ток-шоу.
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Кравчук считает, что Россия заставила Украину взять Крым

Первый президент Украины Леонид КРАВЧУК заявил, что в свое время Россия навязала стране Крымский полуостров.
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Происшествия

Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина

Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».
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Экономика

ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

Банк России назвал неудовлетворительной деловую репутацию бизнесмена Олега Бойко.
Обновлено в 04:10
Политика

На Украине избрали главу антикоррупционного суда

Бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда Украины, передают «Украинские новости».
Обновлено в 09:20
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Последний выживший пассажир SSJ 100 рассказал о трагедии

Один из пассажиров сгоревшего в Шереметьево борта Олег Молчанов, который последним покинул самолёт, поделился подробностями страшной трагедии.
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Прокуратура: «голодающий» Шестун получил 27 килограммов еды за месяц

Прокуратура утверждает, что экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в СИЗО не держит голодовку, а обильно питается: за месяц жена передала ему почти 30 килограммов еды.
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Копия матери: Юлия Меньшова показала дочь

Актриса и ведущая Юлия Меньшова провела первые майские праздники в солнечной Барселоне вместе с 15-летней дочкой Таисией.
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Авто

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Журналист из ФРГ назвал стотысячетонным блефом заявление США по Ирану

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Казанский "Ак Барс" и "Динамо Рига" сегодня произвели обмен: в Казань возвращается голкипер Тимур Билялов, а латвийский клуб получит денежную компенсацию.
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Пётр Михайлович Фрадков
Российский экономист
Российский банкир и управленец, председатель Промсвязьбанка.
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