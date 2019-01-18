Экономика
Глава «Почты России» уточнил стоимость своей квартирыLenta.ru вчера в 15:52
По словам Подгузова, на самом деле по договору купли-продажи квартира стоит чуть менее 100 миллионов рублей. Из них 75 процентов профинансировано за счет ипотеки, остальная сумма — сбережения и деньги от продажи двух других квартир, которые принадлежали его семье.
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Да, квартира действительно дорогая, но у меня большая семья, а доход позволяет надеяться на то, что я постепенно смогу погасить ипотеку.
с чего всё началось
Квартира главы "Почты России" Николая Подгузова, которая стала предметом интереса журналистов, стоит по договору купли продажи чуть менее 100 млн рублей, из которых 75% было профинансировано за счет ипотеки, а остальное - с помощью собственных средств, в том числе сбережений и денег от продажи принадлежавших семье двух квартир.ТАССвчера в 12:53
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