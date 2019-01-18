Экономика

Глава «Почты России» уточнил стоимость своей квартирыLenta.ru 15:52

По словам Подгузова, на самом деле по договору купли-продажи квартира стоит чуть менее 100 миллионов рублей. Из них 75 процентов профинансировано за счет ипотеки, остальная сумма — сбережения и деньги от продажи двух других квартир, которые принадлежали его семье.
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Николай Подгузов
Да, квартира действительно дорогая, но у меня большая семья, а доход позволяет надеяться на то, что я постепенно смогу погасить ипотеку.
— Николай ПодгузовИзвестия 15:06
с чего всё началось

Глава «Почты России» прокомментировал сообщения о стоимости своей квартиры

Квартира главы "Почты России" Николая Подгузова, которая стала предметом интереса журналистов, стоит по договору купли продажи чуть менее 100 млн рублей, из которых 75% было профинансировано за счет ипотеки, а остальное - с помощью собственных средств, в том числе сбережений и денег от продажи принадлежавших семье двух квартир.
ТАСС12:53

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Глава Почты России прокомментировал данные о стоимости своей квартиры

RT на русском15:45

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РБК14:10

Глава «Почты России» уточнил стоимость своей квартиры

Российская газета13:44

Глава «Почты России» Николай Подгузов уверяет, что его квартира стоит 100 млн. руб., 75% стоимости составляет ипотека

Эхо Москвы14:30

Глава «Почты России» прокомментировал сообщения о стоимости своей квартиры

ТАСС12:53
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Николай Радиевич Подгузов
Российский государственный деятель и управленец, генеральный директор ФГУП «Почта России». Бывший заместитель министра экономического развития РФ. Бывший член совета директоров ПАО «Россети», Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и ПАО «РусГидро». Бывший член наблюдательного совета ВТБ. Член наблюдательного совета «Почта Банка».
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