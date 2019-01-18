Экономика

Глава «Почты России» уточнил стоимость своей квартирыРоссийская газета 13:44

Приобретенная главой "Почты России" Николаем Подгузовым квартира на самом деле стоит менее 100 миллионов рублей, а не миллиард, как сообщалось ранее в СМИ.
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Глава «Почты России» прокомментировал покупку квартиры площадью 400 кв. м

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Глава «Почты России» объяснил происхождение роскошной квартиры в Москве хорошей зарплатой

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Глава «Почты России» прокомментировал сообщения о стоимости своей квартиры

ТАСС12:53

Глава «Почты России» уточнил стоимость своей квартиры

Российская газета13:44
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 16:52, Ашберн
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Глава «Почты России» купил квартиру стоимостью миллиард рублей

По информации "Яндекс.Недвижимость", стоимость одного квадратного метра в Knightsbridge Private Park, на которую ссылается The Insider, достигает 2 млн 612 тыс. руб. Таким образом, рыночная стоимость квартиры главы "Почты России" может превышать миллиард рублей.
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Глава «Почты России» уточнил стоимость своей квартиры

Приобретенная главой "Почты России" Николаем Подгузовым квартира на самом деле стоит менее 100 миллионов рублей, а не миллиард, как сообщалось ранее в СМИ.
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Николай Радиевич Подгузов
Российский государственный деятель и управленец, генеральный директор ФГУП «Почта России». Бывший заместитель министра экономического развития РФ. Бывший член совета директоров ПАО «Россети», Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и ПАО «РусГидро». Бывший член наблюдательного совета ВТБ. Член наблюдательного совета «Почта Банка».
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