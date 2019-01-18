Экономика

Глава «Почты России» уточнил стоимость своей квартирыРоссийская газета 13:44

Приобретенная главой "Почты России" Николаем Подгузовым квартира на самом деле стоит менее 100 миллионов рублей, а не миллиард, как сообщалось ранее в СМИ.
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Николай Подгузов
Да, квартира действительно дорогая, но у меня большая семья, а доход позволяет надеяться на то, что я постепенно смогу погасить ипотеку.
— Николай ПодгузовИзвестия 15:06

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Глава Почты России прокомментировал данные о стоимости своей квартиры

RT на русском15:45

Глава «Почты России» Николай Подгузов уверяет, что его квартира стоит 100 млн. руб., 75% стоимости составляет ипотека

Эхо Москвы14:30

Глава «Почты России» прокомментировал сообщения о стоимости своей квартиры

ТАСС12:53

Глава «Почты России» назвал реальную цену своей квартиры

News.ru13:09

Гендиректор «Почты России» назвал стоимость своей квартиры

Ведомости13:07

Глава «Почты России» прокомментировал покупку квартиры площадью 400 кв. м

РБК14:10

Глава «Почты России» уточнил стоимость своей квартиры

Российская газета13:44
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Экономика

Глава «Почты России» уточнил стоимость своей квартиры

Приобретенная главой "Почты России" Николаем Подгузовым квартира на самом деле стоит менее 100 миллионов рублей, а не миллиард, как сообщалось ранее в СМИ.
Обновлено в 13:44
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Николай Радиевич Подгузов
Российский государственный деятель и управленец, генеральный директор ФГУП «Почта России». Бывший заместитель министра экономического развития РФ. Бывший член совета директоров ПАО «Россети», Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и ПАО «РусГидро». Бывший член наблюдательного совета ВТБ. Член наблюдательного совета «Почта Банка».
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