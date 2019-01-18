Экономика
Глава «Почты России» уточнил стоимость своей квартирыРоссийская газета 13:44
Приобретенная главой "Почты России" Николаем Подгузовым квартира на самом деле стоит менее 100 миллионов рублей, а не миллиард, как сообщалось ранее в СМИ.
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с чего всё началось
Квартира главы "Почты России" Николая Подгузова, которая стала предметом интереса журналистов, стоит по договору купли продажи чуть менее 100 млн рублей, из которых 75% было профинансировано за счет ипотеки, а остальное - с помощью собственных средств, в том числе сбережений и денег от продажи принадлежавших семье двух квартир.ТАСС12:53
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