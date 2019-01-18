Недвижимость

Глава «Почты России» купил квартиру за миллиард рублейSibnet.ru 09:32

Генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов купил квартиру в элитном жилом комплексе в Москве за миллиард рублей. Апартаменты общей площадью в 386 квадратных метров расположены на улице Ефремова в комплексе Knightsbridge Private Park.
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Генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов приобрел апартаменты в ЖК «Knightsbridge Private Park» на улице Ефремова в Москве, пишет
 The Insider.
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
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Николай Радиевич Подгузов
Российский государственный деятель и управленец, генеральный директор ФГУП «Почта России». Бывший заместитель министра экономического развития РФ. Бывший член совета директоров ПАО «Россети», Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и ПАО «РусГидро». Бывший член наблюдательного совета ВТБ. Член наблюдательного совета «Почта Банка».
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