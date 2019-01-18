Глава «Почты России» купил квартиру стоимостью миллиард рублейГазета.Ru 13:14

с чего всё началось

По информации "Яндекс.Недвижимость", стоимость одного квадратного метра в Knightsbridge Private Park, на которую ссылается The Insider, достигает 2 млн 612 тыс. руб. Таким образом, рыночная стоимость квартиры главы "Почты России" может превышать миллиард рублей.

Происшествия Происшествия При взрыве трубопровода в Мексике погибли не менее 20 человек

Политика Политика Обвиненный в мошенничестве россиянин экстрадирован в США из Болгарии В минувшую пятницу, 18 января, в США экстрадирован из Болгарии гражданин России Александр Жуков, ранее обвиненный властями Соединенных Штатов в интернет-мошенничестве.

Происшествия Происшествия Найдено тело еще одного летчика Су-34

Культура Культура Скончался известный сатирик Семён Лившин В американском Сан-Диего на 80-м году жизни умер Семён Лившин. Лившин родился в Одессе 9 января 1940 года.

Общество Общество В ночь на Крещение над Москвой прошла снежная гроза Снежная гроза разразилась в ночь на Крещение в небе над Москвой, сообщают 19 января очевидцы природного явления в социальных сетях.

Общество Общество В Чечне жителям списали более 9 млрд рублей долгов за газ В Чеченской Республике местным жителям списали более девяти миллиардов рублей долгов за газ.

Наука Наука Названа смертельная опасность долгого сна для беременных

Происшествия Происшествия В США украли коллекцию комиксов о Бэтмене на $1,4 млн

Авто Авто Ford Mondeo наконец-то обновился Кроме оставшегося без изменений 165-сильного турбомотора объемом 1,5 л, в гамме двигателей имеется 2-литровый дизель в трех вариантах мощности: 120, 150 и 190 л.с. В стандарте со всеми моторами сочетается 6-ступенчатая «механика», а для самых мощных турбодизелей доступен еще и новый «автомат».

Религия Религия Крещенские купания в Риге отменили Купания на Крещение в столице Латвии Риге отменены. Об этом сообщается на сайте Латвийской православной церкви.

Авто Авто Nissan представил седан Altima на гусеницах Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».

Путешествия Путешествия На Бали решили ввести налог на туристов в размере $10 Власти популярного курорта Бали (Индонезия) решили ввести налог на иностранных туристов, который оставит $10.

Политика Политика Мюллер опроверг статью BuzzFeed о лжи Майкла Коэна конгрессу Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера назвал неверными данные интернет-издания BuzzFeed News, сообщившего о том, что экс-юрист президента США Майкл Коэн получил от Дональда Трампа указание предоставить Конгрессу ложные сведения о сроках завершения переговоров о строительстве небоскреба в Москве.

Армия и оружие Армия и оружие В Пентагоне заявили об испытании в России системы ПРО «Нудоль» В Пентагоне «Нудоль» рассматривают как систему противоракетной обороны, которая может угрожать американским спутникам на околоземной орбите.

Авто Авто Toyota представила специальную серию Land Cruiser Prado Style Новая версия Style призвана развить успех предыдущей: вобрав в себя все преимущества комплектации Элеганс, спецсерия обладает дополнительными опциями, которые ждали поклонники Land Cruiser Prado.

Религия Религия Православная церковь отмечает Крещение Господне В субботу 19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господня.

Космос Космос Найден дефект в двигателях «Ангары-А5» Двигатели ракеты «Ангара-А5» РД-191 способны привести к серьезной поломке на старте, сообщает «НПО Энергомаш» (.pdf).

Авто Авто Tesla планирует сократить число сотрудников на 7% Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.

Политика Политика США собрались ограничить работу «вражеских» операторов связи Администрация Дональда Трампа планирует существенно ограничить деятельность на территории Соединенных Штатов телекоммуникационных компаний, контролируемых странами – соперниками США, сообщает Bloomberg.

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Авто Авто В России отзывают сотни автомобилей Porsche Panamera

Происшествия Происшествия В Уфе уволили дознавательницу, заявившую о групповом изнасиловании Служебная проверка установила, что две сотрудницы отдела дознания в тот злополучный вечер употребляли спиртное в Уфимском райотделе МВД России вместе с тремя руководителями, которых впоследствии уволили за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции.

Общество Общество Граффити Бэнкси на гараже было продано за шестизначную сумму Граффити уличного художника Бэнкси, нарисованное на гараже в британском Порт-Толботе, было продано за сумму не менее 100 тысяч фунтов стерлингов, сообщает агентство Reuters.

Происшествия Происшествия Энергетики восстановили энергоснабжение домов в Арсеньеве в Приморье Для скорейшего завершения работ в Арсеньев были привлечены дополнительные ремонтные бригады из Кавалерова и Чугуевки Ранее сообщалось, что в пятницу на подстанции 110 кВ "Молодежная" отключились выключатели 35 кВ и 6 кВ. Было обнаружено возгорание в комплектном распределительном устройстве.

Космос Космос В МАИ предложили схему гиперзвукового двигателя на воде В филиале "Взлет" (город Ахтубинск, Астраханская область) Московского авиационного института (МАИ) разработали схему гиперзвукового двигателя на воде.

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Происшествия Происшествия Минстрой обязал оснащать новостройки газовой сигнализацией Минстрой России постановил в обязательном порядке оснащать жилые новостройки газовой сигнализацией и легко вышибаемыми при взрыве стеклопакетами, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.