Недвижимость
Глава «Почты России» купил квартиру стоимостью миллиард рублейГазета.Ru 13:14
По информации "Яндекс.Недвижимость", стоимость одного квадратного метра в Knightsbridge Private Park, на которую ссылается The Insider, достигает 2 млн 612 тыс. руб. Таким образом, рыночная стоимость квартиры главы "Почты России" может превышать миллиард рублей.
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с чего всё началось
Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов приобрел дорогостоящую квартиру в Москве в ипотеку, продав перед этим две квартиры в столице, сообщили RNS в пресс-службе «Почты России», комментируя сообщение портала The Insider о покупке Подгузовым квартиры оценочной стоимостью 1 млрд рублей.Rambler News Service07:59
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Гендиректор «Почты России» назвал реальную стоимость купленной недвижимости
Rambler News Service13:42
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
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