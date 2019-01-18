Недвижимость

Глава «Почты России» купил квартиру стоимостью миллиард рублейГазета.Ru вчера в 13:14

По информации "Яндекс.Недвижимость", стоимость одного квадратного метра в Knightsbridge Private Park, на которую ссылается The Insider, достигает 2 млн 612 тыс. руб. Таким образом, рыночная стоимость квартиры главы "Почты России" может превышать миллиард рублей.
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«Почта России» назвала источники доходов гендиректора на покупку дорогой недвижимости

Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов приобрел дорогостоящую квартиру в Москве в ипотеку, продав перед этим две квартиры в столице, сообщили RNS в пресс-службе «Почты России», комментируя сообщение портала The Insider о покупке Подгузовым квартиры оценочной стоимостью 1 млрд рублей.
Rambler News Serviceвчера в 07:59

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В «Почте России» объяснили происхождение дорогой квартиры главы компании

РИА Новостивчера в 23:42

«Почта России» объяснила, как ее руководитель смог купить квартиру за миллиард рублей

URA.Ruвчера в 10:46

Гендиректор «Почты России» назвал реальную стоимость купленной недвижимости

Rambler News Serviceвчера в 13:42

Глава «Почты России» купил квартиру стоимостью миллиард рублей

Газета.Ruвчера в 13:14

386 квадратов: огромную квартиру Подгузов взял в ипотеку

Вести.Ruвчера в 12:06

Глава «Почты России» купил квартиру площадью почти 400 кв. м в ипотеку

РБКвчера в 09:53

«The Insider»: Гендиректор Почты России купил квартиру, стоимость которой превышает сто его годовых доходов

Эхо Москвывчера в 22:02
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 01:23, Ашберн
Недвижимость

«Главстрой» привлек проектное финансирование почти на 8 млрд рублей

Как уточняется, предусмотрено проектное финансирование первого этапа проекта, в рамках которого планируется построить 149,7 тыс. кв.м жилья, а также инфраструктуры.
Обновлено вчера в 03:25
Недвижимость

Аксаков: специальный строительный банк не станет монополистом на рынке

Специализированный строительный банк, который будет создан на базе банка "ДОМ.РФ" (до конца 2018 года - банк "Российский капитал") не станет монополистом на рынке кредитования застройщиков.
Обновлено вчера в 01:25
Недвижимость

Ставки по ипотеке в США стабилизировались после падения

Средняя ставка по 30-летней ипотеке по итогам 2018 года поднялась до 4,54% годовых по сравнению с 3,99% годовых в предшествующий год.
Обновлено вчера в 02:52
Недвижимость

Квартиры станут не только дороже, но и меньше

Меньше становятся и самые популярные одно- и двухкомнатные квартиры.
Обновлено вчера в 08:39
Недвижимость

«Донстрой» в 2018 году увеличил выручку в полтора раза

Московская девелоперская компания "Донстрой" в 2018 году увеличила выручку в сравнении с предыдущим годом на 49% - до 68 миллиарда рублей, говорится в сообщении застройщика.
Обновлено 17 января в 08:25
Недвижимость

За год новостройки в «старой» Москве подорожали на 4,9%

По итогам декабря 2018 года средняя стоимость новостроек в «старой» Москве составила 205,9 тыс. рублей за кв. метр, увеличившись за год на 4,9%. Об этом «Стройгазете» сообщили в компании «МИЭЛЬ-Новостройки».
Обновлено 17 января в 07:00
Недвижимость

Снегопады повлияли на цены на недвижимость в Альпах

Как пишет Лента.ру, в конце 2017 года свой рейтинг мировых горнолыжных курортов с самой дорогой недвижимостью представили эксперты компании Savills.
Обновлено 15 января в 21:00
Недвижимость

«Дом.РФ» ведет переговоры о покупке части ЖК «Level Амурская»

Госкомпания "Дом.РФ" ведет переговоры о выкупе у Level Group части московского жилого комплекса "Level Амурская", сообщила газета "Ведомости".
Обновлено 17 января в 02:24
Недвижимость

В Ленобласти увеличились темпы строительства индивидуальных домов

В Ленинградской области увеличился темп индивидуального жилищного строительства.
Обновлено 16 января в 11:52
Недвижимость

«ДельтаКредит» аккредитовал ЖК «Охта Хаус»

Жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус» возводит «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в Красногвардейском районе Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А. Новый жилой комплекс общей площадью 138 тыс. кв. м будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного корпуса на 1683 квартиры.
Обновлено вчера в 03:40
Недвижимость

Спрос на ипотеку в Крыму за год вырос почти в 3 раза

Крымчане стали активно брать квартиры в ипотеку. Только за прошлый год собственным жильем обзавелись 3 тысячи человек.
Обновлено 17 января в 09:43
Недвижимость

«Новострой КПД плюс» повышает цены на квартиры

Обновлено в 00:09
Недвижимость

В Туркменистане создали развитый рынок жилья

В Туркменистане за годы независимости сформировался развитый рынок жилья.
Обновлено 16 января в 09:38
Недвижимость

Группа ПИК продала под реновацию жилье на 31 миллиард

Обновлено вчера в 05:48
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Новоселье точно в срок с компанией «СтройПанельКомплект». 1300 квартир застройщик передал собственникам в течение 2018 года

По словам генерального директора компании, заслуженного строителя РФ Виктора Суетина, сотрудники приложили максимум усилий, чтобы порадовать собственников квартир накануне праздников.
Обновлено вчера в 07:07
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Николай Радиевич Подгузов
Российский государственный деятель и управленец, генеральный директор ФГУП «Почта России». Бывший заместитель министра экономического развития РФ. Бывший член совета директоров ПАО «Россети», Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и ПАО «РусГидро». Бывший член наблюдательного совета ВТБ. Член наблюдательного совета «Почта Банка».
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