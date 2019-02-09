В Петербурге чиновников вывели на улицы убирать снег и ледРБК 07:06

Либо мы уберем снег, либо снег уберет нас.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев, убирать снег вышли не только чиновники, но и работники школ и детских садов. В Санкт-Петербурге 5 февраля на студента Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета 1995 года рождения упала наледь, в результате чего он скончался на месте.

В Петербурге чиновников вывели на улицы убирать снег и лед

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