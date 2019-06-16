Происшествия
Глава Пензенской области раскритиковал фейки о драке в ЧемодановкеRT на русском 10:05
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал остановить распространение ложных новостей о конфликте в Чемодановке, которые могут посеять панику среди населения.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:12, Вашингтон
Общество
Посторонним В: кого пускать в квартиру для проверки планировки
Подозрение в несогласованной перепланировке жилья может стать поводом для судебного предписания, которое обяжет вас пустить специалистов в дом.
Обновлено в 17:02
Происшествия
СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына
В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.
Обновлено в 16:18
Авто
Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей
Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»
Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".
Обновлено в 14:37
Политика
Помпео не исключил варианта военного противодействия с Ираном
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты рассматривают все варианты противодействия Ирану — не исключаются и военные действия.
Обновлено в 15:20
Музыка
Скончался барабанщик «Машины времени»
Обновлено в 07:12
Экономика
Счетная палата указала на низкую эффективность вовлечения Росимуществом земель в аренду
Деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения федеральных земельных участков в 2017-2018 годы нельзя признать эффективной, говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки.
Обновлено в 17:14
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет
14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
Обновлено в 03:22
Политика
Болтон встретился с сестрой арестованного в России Пола Уилана
Советник президента США по безопасности Джон Болтон встретился с сестрой арестованного в РФ по подозрению в шпионаже Пола Уитана Элизабет.
Обновлено в 17:04
Общество
Светофор для еды: ГОСТ для маркировки продуктов вводят в России
ФИЦ питания и биотехнологии подготовил ГОСТ на так называемый "светофор" для еды, который будет информировать покупателей о доли в продуктах критически значимых веществ.
Обновлено в 17:39
Происшествия
Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве
«Самолёт рейса SU2613 Милан — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 13:52
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
Обновлено вчера в 09:45
Общество
Учёные выяснили оптимальную для красоты продолжительность сна
Обновлено вчера в 21:14
Политика
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Ведущий программы «Мир наизнанку» женился на «Мисс Украина-2016»
Автор тревел-программы «Мир наизнанку» женился. Избранницей телеведущего стала «Мисс Украина-2016» Александра Кучеренко.
Обновлено в 14:21
Наука
Совмещение VR и микроскопа позволило учёным заглянуть «внутрь клетки»
Новый метод с применением микроскопов и VR упрощает изучение, вследствие «пометки» клеток и компиляции данных.
Обновлено в 10:35
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.
Обновлено в 17:12
Шоу-бизнес
Боярская примерила украшение для пирсинга
Актриса Елизавета Боярская предстала перед поклонниками в необычном образе. Она приняла участие в рекламной кампании ювелирного бренда.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Водитель внедорожника погиб в ДТП на трассе в Карелии
Обновлено в 03:58
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено в 17:21
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Футбол
Леонид Слуцкий: «Федеральные стандарты и современная подготовка футболистов так же далеки друг от друга, как Северный и Южный полюсы»
В современной системе школ, которые находятся под министерством спорта, невозможно подготовить футболистов.
Обновлено в 17:30
Наука
Первые многоклеточные были не такими, как считалось ранее
Издавна считалось, что первые многоклеточные были очень похожи по строению и функциям на современные губки.
Обновлено 13 июня в 12:23
Политика
Ципрас пригрозил Турции санкциями Евросоюза
Евросоюз может принять санкции против Турции в случае нарушения суверенных прав Греции и Кипра, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас после внеочередного заседания правительственного Совета по иностранным делам и обороне.
Обновлено в 15:47
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова покинула Россию
"Долгожданная встреча с океаном", - подписала снимок Анастасия. Куда именно улетела Решетова пока неизвестно.
Обновлено в 10:18